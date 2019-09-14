Свалки и нескошеные заросли амброзии: харьковчане требуют порядка

С призывом активно проголосовать за благоустройство зеленой зоны и берега реки Лопань на Алексеевке харьковчанка обратилась к общественности. Соответствующую петицию Людмила Левченко направила в мэрию.

Алексеевский лугопарк - популярное место отдыха харьковчан. Однако комфортные условия как для купания, так и для пребывания на берегу, как считает автор петиции, не обеспечены.

"Сейчас - это свалки, нескошенные заросли амброзии, грязный городской пляж. Кроме того, планомерно уничтожаются деревья, зимой завозится огромное количество черного токсичного снега. Европейский город - это не только красивые центральные улицы и парки, но и чистые , благоустроенные районы проживания и отдыха горожан , о чем и обязана заботиться городская власть, которую мы выбираем", - подчеркивает Людмила Левченко.

На данный момент петиция собрала только 91 подпись, в то время как необходимое количество составляет 5000, и набрать их нужно за 90 дней.