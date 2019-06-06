Токио - Сердце Японии ®

Путешествие в Токио - экзотическую столицу Японии

Город является столицей цветущего государства – Японии, удивляя приезжих с первых минут появления в его пределах. Есть устойчивое ощущение, что внутри этого города всё совсем не так, как в иных. Кварталы сформированы по невероятно сложной и запутанной системе, а также невероятно разнообразные направления подземного метро, которые в некоторых случаях не связаны друг с другом. Кроме того, из проводов миллионного города можно соорудить целый искусственный лес. В час пик все люди высыпают на улицы города и занимают линии метрополитена, сливаясь в бурные потоки. Подземные переходы и весь транспорт общественного пользования тоже забит настолько, насколько позволяет его величина. В такие часы нужно быть крайне осторожным, ибо в толпе очень легко потерять нужное направление и попасть в ту часть города, где оказаться не хотелось бы. Если вы, дочитав статью до конца, решитесь на путешествие в Токио, обратите внимане на туроператор Just Go, который предлагает авторские туры в Японию из Киева. Высокий рейтинг туроператора подтвержден на сайте TripAdvisor.

Токио занимает второе место в мире по величине населения, являясь пристанищем для более, чем 37 миллионов человек. Он является не только политическим и финансовым центром, но также представляет собой центр промышленности и культуры. Столица раскинулась на юго-востоке острова Хонсю, в красивейшей бухте, и жизнь в её пределах бурлит круглые сутки, отвечая всем современным стандартам отдыха. Чтобы осмотреть весь город и знаменитые достопримечательности, что расположены на его территории, необходимо приехать сюда на пару месяцев, поскольку за меньший срок этого сделать не удастся.

Исторические сведения о Токио

Прошлое столицы крайне разнообразно и красочно, поэтому и рассказывать о нём можно на протяжении длительного времени. Но рассмотреть стоит самые яркие события, которые имеются в летописях Японии на протяжении шести веков. Город был основан в 1457 году, на этой земле был возведён дворец самураев – Эдо. Токио очень повезло с географическим расположением в месте пересечения множества торговых путей, а так же близ залива, где наиболее удобно было строить порты.

Именно так и развилось поселение, которое вскоре отстроили вокруг дворца. Через полтора столетия город уже смог приобрести высокую значимость, однако, оставался регионом. Эдо, как тогда и называлось поселение, превратился во всеми любимый Токио, благодаря знатному сёгуну – Иэяса Токугава. В 1590-х годах над территорией распространилась его власть, когда он стал не только влиятельным человеком, но и следующим после императора претендентом на правление.

Достопримечательности Токио

Метрополитен. В городе не только огромное количество жителей, но и самое длинное метро во всём мире. Как и развитый наземный транспорт.

Дворец японского императора. Он расположен в самом сердце столицы, утопая в сочной зелени. Этот комплекс окружён древними каменными стенами, рвами и канализацией. Попасть внутрь могут только люди с определённым уровнем доступа, но в некоторые дни разрешается посетить Восточный парк, исполненный в истинном стиле Японии. Экскурсия длится чуть более часа, но на неё стоит записаться заранее. Авторские туры из Киева в Японию, а также описанную выше экскурсию можно приобрести у туроператора Just Go.

Покои императора. Они находятся под круглосуточной охраной. Кроме того, под этой землёй запрещено прокладывать сети метро, а воздушная авиация обязана огибать его по воздуху. Саму императорскую семью можно узреть пару раз в год, в день рождения самого императора и в честь нового года, который празднуют в начале января. Они находятся за пуленепробиваемым стеклом, приветствуя собравшихся.