Убегают, попадают под машины и травмируются петардами: последствия фейерверков и салютов для собак

Напуганные и потерянные. В новогодние праздники собак, которые теряются на улицах или получают травмы, больше в разы. Об этом говорят харьковские волонтеры и ветеринары. Всё из-за салютов и фейерверков, не утихающих уже больше недели.

Этого щенка неравнодушные люди принесли в клинику несколько дней назад. Ему где-то два месяца, говорит ветеринар Александр Красовский. Щенок непоседливый и охотно идет на руки. Ветеринар не исключает: малыш мог испугаться звуков взрывов петард или салютов и просто побежать от хозяев куда глаза глядят.

Однако испуг, говорит Красовский, это не единственное, чем грозит домашним животным празднования с пиротехникой.

Александр Красовский, ветеринар

Травмы могут быть разного рода: от психологических – есть собаки, которые потом боятся выходить на улицу. Есть собаки, которые отказываются от еды вообще после таких травм. Некоторые собаки сами восстанавливаются, некоторым нужна работа с зоопсихологом

Маленький щенок или большая собака - громких и резких звуков, если не приучать к ним с детства, боятся почти все.

Бучу девять лет, он - американский стаффордширский терьер. Вырос в квартире в центре мегаполиса. Но к громким празднованиям так и не привык.

Артём, харьковчанин

Не совсем он пугается, но нервничает. Забивается в коридоре, подальше от окон

А эта пушистая долгожительница городского шума не боится. Маруся – польская низинная овчарка. Ей пятнадцать лет.

Наталья, харьковчанка

Салютов она не боится, она просто сидит на окне и гавкает на них

Сейчас у нас - сезон «потеряшек», говорит сотрудник частного приюта для животных Владимир. В новогодние праздники поступает в разы больше сообщений о собаках, которые оказались без хозяев на улицах. Такие животные очень уязвимы сами посреди города.

Владимир Голубничий, спасатель «Порятунку тварин. Харків»

Они выбегают на проезжие части, их сбивают машины. Были вызовы, когда кто-то бросает петарду, собака подбегает обнюхать, она у нее взрывается прямо в пасти

На странице приюта - несколько сообщений о собаках, которых нашли на улице. Хозяевам животных Владимир советует заранее позаботиться о своих домашних животных.

Владимир Голубничий, спасатель «Порятунку тварин. Харків»

Обязательно вешать жетончик на ошейник. Ошейник всегда должен быть. Если человек не может себе позволить себе этот жетончик с гравировкой, хотя он недорого стоит, хотя бы на ошейнике написать номер телефона

Вот так, громко и празднично, было на Новый год в центре Харькова. Громыхало и по всему городу. Сейчас запрета на использование пиротехники в Харькове нет

Роман Чумак, юрист

Заборона Харківської міськради діяла на час проведення АТО. Враховуючи, що антитерористична операція закінчилась, срок дії заборони минув

На время Операции Объединённых Сил, говорят юристы, эта норма не распространяется. Ну и ранее полиция не могла пресекать нарушения.

Роман Чумак, юрист

Не були внесені зміни до законодавства. Саме за використання феєрверків чи інших піротехнічних засобів не передбачена жодна відповідальність

Поэтому домашние животные остаются беззащитными перед человеческой безответственностью, признают юристы.

А тем временем для маленького найдёныша из харьковской ветеринарной клиники ищут хозяев.