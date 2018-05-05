Украинцы – рекордсмены по выходным дням

В течение года украинцы отдыхают 11 календарных дней, через государственные и религиозные праздники. Это больше, чем в Европе и Соединенных штатах Америки.

Больше выходных приходится на май.

Украинцы уже отдохнули в День международной солидарности трудящихся, который традиционно отмечается 1 мая.

Впереди выходной еще в среду, 9 мая, и в понедельник, 29 мая, на который переносится религиозный праздник - Троица.

Кроме гуляний в мае, четырехдневные выходные на украинцев ждут и в июне. День Конституции выпадает на четверг, 28 июня, поэтому пятница 29-го будет нерабочей. Но на работу придется выйти в субботу - 23 июня.

В августе и в октябре будет только по одному выходному - на День Независимости, приходящийся на пятницу, 24-го и День защитника Украины - 15 октября.

Последний же праздник года ввели в прошлом году в Украине - Католическое рождество. Поэтому понедельник, 24 декабря, тоже будет выходным. Несмотря на то, что по количеству выходных украинцев можно считать едва ли не самым ленивыми среди европейцев, большинство горожан наличию дополнительных выходных радуются.

Алина

Надо отдыхать, праздники - это хорошо. Надо проводить праздники с близкими, родственниками. А то за работой и не видишь никого.

Игорь

Я считаю, что праздников у нас очень много. Экономика у нас работала и будет работать. И даже если мы уберем праздники майские - народ всё равно будет отдыхать. - У нас же еще есть Троица… - Ну, Троица – это религиозный праздник – от него мы никуда не денемся. Я считаю, что праздники должны быть и народ должен отдыхать.

При этом экономисты говорят - предположение, что такое количество выходных существенно влияет на качество жизни и экономику страны, не совсем соответствует действительности. Ведь важно не количество рабочих дней и даже не их продолжительность, а эффективность работы. Которая, считает эксперт Сергей Беренда, у нас достаточно низкая. В первую очередь, из-за недостаточно автоматизированного производства.

В Европе же хоть и отдыхают на несколько дней меньше, но они не работают в выходные, а продолжительность рабочего дня у них достигает 6 часов.

Сергей Беренда, экономист

Для Украины, с точки зрения много или мало отдыхаем – нужно или прибавлять или убавлять какие-то праздники, или наоборот их отменять. На мой взгляд, здесь ситуация не в количестве праздничных дней, что это будет как-то влиять на экономику - безусловно вырастет ВВП на десятые доли процента, да, можно об этом говорить, но принципиально это погоды не сделает.

А чтобы праздники существенно не влияли на качество работы, эксперты рекомендуют не растягивать их во времени и не переносить все важные дела на "после праздников", хоть майских, хоть пасхальных или других.