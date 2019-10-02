В аэропорту Харькова встретили миллионного пассажира

В Харьковском аэропорту сегодня, 2 октября, встретили миллионного пассажира.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского аэропорта, также опубликованы фото с места событий.
«Целый 1 000 000 встреч и прощаний, взлётов и ожиданий, улыбок и слёз радости, новых открытий и ярких эмоций.
Сегодня пассажиропоток Международного аэропорта «Харьков» впервые достиг отметки в 1 000 000 за год», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Как сообщает UA.Харьков, миллионным пассажиром стал 15-летний парень, который живет и учится в Испании.
Сегодняшним рейсом он приехал с родителями к родственникам. Ему подарили денежный сертификат и билеты на путешествие для всей семьи.
Как рассказал коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин, со времени независимости Украины это первый миллионный пассажир харьковского аэропорта за год.
По оценкам Ильина, в этом году в аэропорту, где сейчас открыты 30 направлений, обслужат 1300000 пассажиров, это превысить предыдущие показатели пассажиропотока на 35%.