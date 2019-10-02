 

В аэропорту Харькова встретили миллионного пассажира

02 октября 2019 г. 11:35
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В Харьковском аэропорту сегодня, 2 октября, встретили миллионного пассажира.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского аэропорта, также опубликованы фото с места событий.

«Целый 1 000 000 встреч и прощаний, взлётов и ожиданий, улыбок и слёз радости, новых открытий и ярких эмоций.

Сегодня пассажиропоток Международного аэропорта «Харьков» впервые достиг отметки в 1 000 000 за год», - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Как сообщает UA.Харьков, миллионным пассажиром стал 15-летний парень, который живет и учится в Испании.

Сегодняшним рейсом он приехал с родителями к родственникам. Ему подарили денежный сертификат и билеты на путешествие для всей семьи.

Как рассказал коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин, со времени независимости Украины это первый миллионный пассажир харьковского аэропорта за год.

По оценкам Ильина, в этом году в аэропорту, где сейчас открыты 30 направлений, обслужат 1300000 пассажиров, это превысить предыдущие показатели пассажиропотока на 35%.

 

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