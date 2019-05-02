В центре Харькова под открытым небом пройдет репетиция оркестра

02 мая 2019 г. 19:00
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В пятницу, 3 мая, на площади Архитекторов в центре Харькова состоится открытая репетиция Молодежного академического симфонического орекстра "Слобожанский".

Оркестр выйдет на площадь и прямо под открытым небом проведет репетицию в рамках подготовки к концерту "Мистическая "Красная скрипка".

Репетиция, начало которой запланировано на 17:00, продлится 40 минут.

После репетиции, в 18:00, в Доме Алчевских пройдёт бесплатный показ оскороносного фильма «Красная скрипка», в основу которого положена легенда об инструменте Страдивари.

Сам концерт «Мистическая Красная Скрипка» пройдёт во Дворце студентов Юридического университета 10 мая.

На нем выступит американская скрипачка Элизабет Питкэрн.

Впервые в Украине прозвучит легендарный инструмент — красная скрипка Страдивари.

 

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