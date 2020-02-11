В галерее "Мистецтво Слобожанщини" проводятся сразу две выставки

11 февраля 2020 г. 12:00
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Выставка живописи и графики «Краски планеты, на которой ты не был» и выставка графики «Городские миражи» представлены в галерее «Мистецтво Слобожанщини». Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. 

Экспозиция «Городские миражи» Татьяны Грибановой открыта в малом зале галереи. Как сообщили организаторы, автор передает городскую динамику, экспериментирует со светом и цветом и абстрактными композициями.

«Художница в графических работах показывает собственный взгляд на город: в разных образах, цветах, формах, смыслах. Это словно миражи, которые возникают и исчезают быстро, но могут оставить след в сердце. В произведениях Татьяны Грибановой город может быть как добрым и кротким, так и резким и холодным, но всегда динамичным, со своим собственным пульсом», - отметили в галерее.

В большом зале открыта дебютная персональная выставка живописи и графики Дарьи Нагаец «Краски планеты». На ней представлены работы в жанрах абстракции и интуитивной живописи. Как отметили организаторы, для художницы характерно объединять литературу и изобразительное искусство.

Обе выставки работают до 29 февраля, с 11:00 до 19:00, со вторника по субботу. 

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