В Харькове подростки переоборудовали котельную в спортзал

07 декабря 2019 г. 18:50
Источник: УНИАН
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Трое подростков в Харькове переоборудовали старую котельную в спортзал, о котором мечтали три года. Об этом пишет #Шотам.

Три года назад они впервые познакомились другом с другом во время посещения городского центра для подростков, оказавшихся в опасности из-за пагубного влияния улицы.

Дети написали проект на мини-грант от ЮНИСЕФ и ЕС.

Получив одобрительный ответ и финансовую поддержку, сделали в помещении ремонт и приобрели тренажеры – для фитнеса, кардио и силовых упражнений.

Как отмечается, бесплатно тренажерами могут пользоваться и другие школьники.
 

Видео: 

Тренажерка своїми руками | #ШоТам

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