В Харькове подростки переоборудовали котельную в спортзал

Трое подростков в Харькове переоборудовали старую котельную в спортзал, о котором мечтали три года. Об этом пишет #Шотам.

Три года назад они впервые познакомились другом с другом во время посещения городского центра для подростков, оказавшихся в опасности из-за пагубного влияния улицы.

Дети написали проект на мини-грант от ЮНИСЕФ и ЕС.

Получив одобрительный ответ и финансовую поддержку, сделали в помещении ремонт и приобрели тренажеры – для фитнеса, кардио и силовых упражнений.

Как отмечается, бесплатно тренажерами могут пользоваться и другие школьники.

