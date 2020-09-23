В Харькове пройдет осенний фестиваль креативных индустрий, который объединит бизнес и креативную молодежь

Осенний фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv Business Education» состоится 2-3 октября в «Fabrika Space» (ул. Благовещенская, 1). Фестиваль объединит бизнес, креативную молодежь, харьковчан и гостей города.

В рамках мероприятия пройдет серия панельных образовательных дискуссий, обучающих тренингов и воркшопов с участием топовых спикеров, лидеров в области цифровых технологий и инноваций, вручение почетных наград креативным амбассадорам города, церемония награждения лучших блогеров Харькова и Украины и фэшн-показы известных украинских дизайнеров.

Накануне проведения «Create Kharkiv Business Education» был снят документальный фильм про амбассадоров города, которые создают имидж Харькова и популяризируют его бренд далеко за пределами страны. Фильм демонстрирует креативный потенциал региона и представляет творческую составляющую его жителей, которые обязательно будут представлены во время фестиваля.

К участию в фестивале приглашаются представители креативной индустрии, бизнеса, эксперты моды и стиля, а также все желающие.

Присоединиться к событию можно будет, в том числе, онлайн. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://create.kharkov.ua/business-days.