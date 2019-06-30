 

В Сирии нашли тайник со старинными сокровищами

30 июня 2019 г. 12:04
Источник: УНИАН
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Сирийские военные в ходе операции в городе Растан на севере провинции Хомс нашли тайник с сокровищами.

Об этом рассказал эксперт из департамента древностей и музеев страны Лубаба аль-Али, передает SANA.

Всего было найдено более 100 ценных предметов.

В частности, древняя коллекция глиняных сосудов разных размеров и светильников.

Также там была статуя льва и различные древние камни.

«На одной из печатей из оникса мы обнаружили египетские иероглифы», — добавил аль-Али.

По словам эксперта, найденные ценности могли отправить контрабандой за рубеж.
 

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