В Великобритании обнаружили гигантского кашалота в Темзе

Гигантский кашалот длиной в 15 метров был обнаружен в устье реки Темза в Великобритании. Специалисты опасаются, что млекопитающее может попасть в ловушку на илистых отмелях во время отлива.

Как сообщает Daily Mail, огромного кашалота, который обычно обитает в глубоких водах, впервые заметили в графстве Кент около 00:00 29 января. Он спокойно себе проплывал и разбрызгивал воду. Однако позже животное уже днем увидели в реке Суэйл, отделяющей остров Шеппи и материк Кент.

Эксперты отмечают, что на Суйэле много грязевых потоков, поэтому существует высокий риск, вследствие которого кашалот может оказаться в ловушке во время отлива.

По словам волонтеров, кашалоты – это существа, которые обитают глубоко под водой. Они не должны оказываться у береговой линии: если это происходит, значит, животное плохо себя чувствует и ничего не ест.

"Наши специалисты следят за ситуацией", - отмечают волонтеры.

Кашалот является крупнейшим морским животным, которое за последние 1,5 года попадало в устье реки Темза. Ранее подобные моменты были зафиксированы в 2018 и 2019 годах. В первом случае кашалот исчез сам, во втором 8-метровая самка погибла из-за ранения в голову, вызванного ударом корабля.