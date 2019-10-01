Веганы животного мира. Кто из зверей сегодня отмечает день вегетарианства?

Мясо они заменяют фасолью, а иногда отказываются даже от молока. В течение последних сорока лет - первого октября мир отмечает день вегетарианства. По статистике почти каждый седьмой житель планеты - не ест мясо. По словам пресс-секретаря городского зверинца Жанны Сивухи, не менее интересные вегетарианцы и в животном мире. Так в первую пятерку ТОПа входят такие гиганты, как слон, жираф, лошадь, носорог и горилла. Почти всем этим травоядным в процессе эволюции приходилось решать проблему усвоения насыщенной клетчаткой пищи, рассказывает Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Например, лошади и слоны неспешно прожевывают траву и проглатывать. А вот антилопы и верблюды на выпасе ведут себя иначе. Они торопливо щиплют траву и глотают ее чуть прожеванной. Потом устраиваются на отдых, во время которого, неторопливо отрыгивая, заново пережевывают собранную в желудок пищу. С этим связано сложное многокамерное строение их желудка.

А вот кому лень даже пережевывать пищу, так это двадцатисемилетней бегемотихе Степаниде.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Наша Степанида – тому подтверждение. Ест с аппетитом, заглатывая вкусности в считаные секунды. А работу по переработке грубой пищи выполняет ее трехкамерный желудок. А вот ежи, вопреки расхожему мнению и очаровательным картинкам из детских книг, где ежик несет яблоко или гриб, вовсе не вегетарианцы. Основа их рациона – черви, гусеницы, различные насекомые.

Люди, исповедующие вегетарианство, должны полностью отказаться лишь от мяса, а вот веганство более строгая форма - там речь идет о полном отказе от любых продуктов животного происхождения, таких как яйца или молочные продукты. Харьковчане, а в подавляющем большинстве мужчины, признаются, что вряд ли бы решились отказаться от мяса или молока.

Виталий

Никак не отношусь, я мясоед, а каждый выбирает для себя, для меня это не подходит.

Никита

Ну, чисто с эволюционной точки зрения. Это не совсем природно человеку. Поэтому я как-то больше сторонник такого мясного режима еды.

А вот Елена, наоборот, некоторое время была вегетарианкой и планирует вновь вернуться к потреблению только растительной пищи.

Елена

Но, лично мне, было полезно, то есть вот мне было легко, хорошо. Мне было вот больше морально хорошо, что я не ем животных. Да, вот такое всё живое.

Ученые же уверяют - не так важно ест человек мясо или нет, важно, насколько грамотно он подходит к составлению рациона, чтобы он был максимально сбалансированным.