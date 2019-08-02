Велопробег «Вижу! Могу! Помогу!» стартовал в Харькове

Триста километров - за 5 дней. Это - велопробег "Вижу! Могу! Помогу!", cтартовавший сегодня днем с площади Свободы в Харькове. В заезде участвуют велосипедисты с нарушениями зрения. Путешествуют на тандемах. Организатор велопробега - общественная организация "Борьба за права". Ее представители говорят: хотят еще раз доказать - инвалидность не мешает активному отдыху.

Я с правой начинаю. Ты, если что, первая запрыгиваешь, а потом я начинаю крутить

Это - один из экипажей велопробега "Вижу! Могу! Помогу!" - штурман Юрий Ниценко из Херсона и пилот Инна Жидкова из Харькова. Знакомятся прямо на площади.

Инна Жидкова, пилот велопробега «Вижу! Могу! Помогу!»

-Ну, я не професійна спортсменка. Але в теплу пору року без велосипеда на вулицю не виходжу.

-Триста кілометрів, готові стільки проїхати?

- Ну, не за один день, але - так

Чтобы собраться в путешествие, Юрию больше 15-ти минут не надо. Он - кандидат в мастера спорта по шашкам. Рассказывает: на велосипеде объездил почти всю страну. Услышав о велопробеге, с радостью присоединился.

Участники собираются в полдень на площади Свободы в Харькове. Фотографируются напамять о старте. Вещи пакуют в автобус. Он будет сопровождать колонну весь маршрут. Рядом - велосипеды -тандемы.

Марина Старусёва та Андрей Губин - ещё один вновь созданный екипаж, делают круг по площади Свободы. Харьковчанин Андрей, пилот и опытный велотурист, рассказывает о специфике езды на тандеме. Марина с Балаклейского района — штурман. Рассказывает: на жизнь зарабатывает продажей зелени. Ради путешествия уход за рукколой и базиликом доверила домашним.

Марина Старусёва и Андрей Губин, экипаж велопробега «Вижу! Могу! Помогу!»

Я уже попробовал и на заднем сиденье ездить, и на переднем. На заднем для меня сложней оказалось. Когда ты спереди, ты чувствуешь руль, тормоза и все, все... Когда сзади едешь, то хочется повернуть, затормозить, а этого практически ничего нету.

Это такой челендж, это попробовать свои силы. После такого ощущаешь в себе ресурс, которым не пользуешься

Велопробег проводится четвертый год, говорит соорганизатор Юлия Сачук. Его участники будут путешествовать по Харьковщине на 5-ти тандемах. Ездят в сопровождении полиции и медиков.

Велопробег продлится 5 дней. На ночевку участники будут останавливаться в местах, заранее согласованных с местными властями. Как правило, это школы и общежития.

Юлия Сачук, соорганизатор велопробега «Вижу! Могу!Помогу!»

Ми цього року робимо такі маленькі - локальні - велопробіги. Тому що цього року нас чекає великий велопробіг, ми подорожуватимемо до Берліну і тому ми бережемо сили. Ну, в середньому, ми стараємось, щоб в день проїжджати до 80-ти кілометрів. Кожного дня ми робимо в обід ось таку перерву, щоб можна було відновити сили

Перед стартом участники велопробега ещё раз проверяют транспорт. Финишируют 6-го августа на площади Свободы.