Во Франции начали выпускать защитные экомаски от COVID-19 из конопли

Французская промышленная компания Geochanvre начала выпускать экологические защитные одноразовые маски от COVID-19, сделанные из конопляного волокна, пишет Design Boom.

Маски покрыты тонким слоем ткани из компостируемого кукурузного крахмала, чтобы не натирать лицо. Как заявили разработчики, маски биоразлагаемые, то есть не наносят вред природе. Даже резинка, используемая для фиксации маски на лице, также подлежит переработке.

Материя из конопли позволила производителям отказаться от клея и других липких жидкостей.

Фильтрующая способность таких масок - 89%.

Упаковка из 50 конопляных масок продается за 34,29 евро. Покупатель может также заказать логотип или рисунок на маску.

Как сообщалось ранее, индийский бизнесмен Шанкар Кураде приобрел себе золотую защитную маску за 4 тысячи долларов, чтобы обезопаситься от коронавируса