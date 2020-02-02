Зеркальная дата 02.02.2020: опасности и возможности дня-палиндрома

Сегодняшний день календаря с точки зрения астрологии и нумерологии является уникальным - дата 02.02.2020 представляет собой палиндром, то есть одинаково читается в обоих направлениях.

Как пишет horoscopes.rambler.ru, такие даты крайне редки. Одна из них наступит в следующем году (12.02.2021), а еще одна - уже в следующем веке (12.12.2121).

Астрология рассматривает такие дни как моменты столкновения эпох и обновления вселенной.

Зеркальная дата может стать точкой невероятных изменений как в жизни отдельного человека, так и всей планеты в целом.

В восточных культурах зеркальные даты считаются днями магии и судьбоносных событий. В Китае, например, в такие дни стараются играть свадьбы и браться за новые дела, ведь они непременно будут благословлены силами вселенной.

Нумерологи отмечают: сумма цифр в дате 02.02.2020 дает восьмерку — символ бесконечности. Это значит, что решения и события 2 февраля могут стать решающими для всей жизни человека.

По мнению астрологов, любые знакомства в этот день, 2 февраля, окажутся роковыми.

Хорошие люди могут войти в жизнь человека навсегда и изменить ее к лучшему, в то время как плохие - стать источником проблем на многие годы.

Ссориться и выяснять отношения 2 февраля нежелательно, ведь любое неосторожно брошенное слово может стать причиной страшного разлада в отношениях.

Кроме того, 2 февраля - не самый лучший день для проведения больших сделок и финансовых операций. Повышается риск быть обманутым - следует проявить максимальную осторожность и рассудительность.

Астрологи предлагают посвятить зеркальную дату творчеству - в этот день особенно вероятны озарения, рождение новых идей и планов.

Те, кто давно хотели погадать или провести обряд на привлечение в судьбу денег, также получат 2 февраля больше шансов на успех.

