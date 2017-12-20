700 миллионов на зоопарк, меньше сотни - на капитальный ремонт медучреждений Харькова. Депутаты горсовета приняли бюджет на 2018 год

В соответствии с проектом бюджета на 2018-й, за который сегодня голосовали депутаты, городской кошелек в следующем году станет толще на 5 миллиардов – увеличится с 11 до 16 миллиардов гривен. Максимальный доход, традиционно принесет налог с физлиц, который будет расти вместе с увеличением минимальной зарплаты. Также доходная часть будет сформирована за счет других местных налогов и сборов, поступлений за счет аренды земли, государственных социальных субвенций и дохода от лотерей, которые впервые поступят в региональные бюджеты.

Татьяна Таукешева, директор Департамента бюджета и финансов:

Прогноз объема бюджета города Харькова на 2018 год, расчитан как и по доходам, в объеме 16,1 миллиарда гривен. По сранению с бюджетом 17-го года, расходы увеличены в полтора раза или на 5, 1 миллиарда гривен.

Больше вопросов традиционно вызвало не наполнение, а расходование бюджетных средств. На жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство планируют потратить 2,9 миллиарда гривен. Но сумма не кажется весьма внушительной, когда выясняется, что за эти деньги планируется провести и текущие, а также капитальные ремонты жилого фонда, и построить спортивные и детские площадки, и провести освещение, и отремонтировать дороги. Что касается последнего пункта, то на дорожное хозяйство выделено менее миллиарда гривен, что вдвое меньше, чем в области. Да и на капремонт из них пойдет только четверть. На общественный транспорт депутаты запланировали потратить 676 миллионов гривен, в том числе на программу строительства и развития Харьковского метрополитена – 230 миллионов гривен, капремонт 25 трамвайных вагонов – 65 миллионов гривен, строительство, реконструкцию и ремонт трамвайных путей и переездов – 215 миллионов гривен, строительство терминала возле станции метро «Пролетарская» - 13,6 миллионов. При этом, в горсовете традиционно акцентируют внимание на социальной направленности бюджета. Мол, на финансирование социально-культурной сферы запланировано 10,9 миллиардов гривен, или же 67,6% от общего числа расходов городского бюджета. Но не уточняется, что такая сумма складывается, в первую очередь, за счет выплат зарплат бюджетным работникам медицинской и образовательной сферы, а также оплаты энергоносителей, что частично финансируется субвенциями из госбюджета. А вот расходы на содержание объектов социальной сферы оказываются мизерными в сравнении с тем, сколько команда мера решила в этом году потратить на свой главный пиар-проект – реконструкцию зоопарка – более 700 миллионов гривен. Что по оценке депутата и антикоррупционера Игоря Черняка можно считать главным «распилом».

Игорь Черняк, депутат горсовета:

Строительство "Королевства слонов" - 142 миллиона: это практически в два раза больше, чем на капитальный ремонт всех медицинских учреждений города Харькова в 2018 году. Строительство "Водного мира" - это самый дорогой объект: 272 миллиона, это на 100 миллионов больше, чем на все родильные дома и специализированные отделения для новорожденных в бюджете 2018 года. Если мы будем сопостовлять вот эти вот цифры, которые прячут, о них не говорят, то мы увидим, что бюджет города - бюджет реконструкции Харьковского зоопарка. Все остальное финансируется по остаточному принципу.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Никто ни на ком не собирается экономить, мы выделяем достаточные средства для освоения на жилищно-комунальное хозяйство и на другие сферы жизни города Харькова, поэтому я моуг сказать, что мы можем отвечать за каждую цифру потраченную на рекоснтрукцию зоопарка тогда, когда он будет сдан в эксплуатацию. на сегодняшний день - прошу вас, вся ваша критика это просто напросто чистый пиар.

При этом в предыдущие годы на реконструкцию зоопарка уже было потрачено почти полмиллиарда гривен, а цифра, которые депутаты утвердили на этот год не окончательная. Об этом говорят сами чиновники. Но команду Кернеса, которая утвердила смету, это не расстроило, ведь срок демонстрации результатов проекта совпадает с предвыборной кампанией за кресло мэра в 2019 году.