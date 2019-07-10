 

АМКУ подозревает харьковские райадминистрации в сговоре по тендерам

10 июля 2019 г. 17:46
7 просмотров

Антимонопольный комитет обнаружил признаки сговора на тендерах отделов образования районных администраций. 

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

По данным комитета, во время проверки выявлено, что ФЛП Телинкевича Владимира и ФЛП Спесивцева Дмитрия согласовали свои тендерные предложения во время участия в торгах, которые были проведены, в частности, управлением образования администрации Киевского района Харькова, отделом образования Краснокутской районной государственной администрации и тому подобное.

Такие действия, по мнению антимонопольщиков, содержат признаки нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Территориальное отделение рассматривает дело о нарушении законодательства.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.