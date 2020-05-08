Более 2,7 миллиона гривен ущерба: сотруднику ЮЖД сообщено о подозрении в халатности из-за вырубки леса на Харьквщине

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из производственных участков производственного подразделения «Харьковская дистанция защитных лесонасаждений» регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Украинская железная дорога» по факту служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным прокуратуры, в период с января по июнь 2019 служащий ненадлежащим образом проводил проверки состояния охраны леса и не сообщил руководству дистанции о фактах незаконных порубок на вверенном ему участке.

В результате этого неизвестные незаконно вырубили более 240 деревьев на территории данного участка.

Таким образом, в результате бездействия служащего государству был нанесен ущерб на сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч гривен, что является тяжкими последствиями.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.