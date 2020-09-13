Более миллиона гривен ущерба на «Электротяжмаше»: досудебное расследование завершено

Предварительное расследование в уголовном производстве в отношении двух должностных лиц ГП «Завод «Электротяжмаш», в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), завершено.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Также закончилось досудебное расследование в отношении одного из заместителей высшего руководства, подозреваемого в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенной в крупном размере, по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Как установлено, между ГП «Завод «Электротяжмаш» и предприятием, расположенным в Лондоне, был заключен договор на поставку оборудования.

По данным следствия, в период с декабря 2019 по апрель 2020 один из заместителей высшего руководства харьковского госпредприятия, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи.

«Несмотря на то, что представителю высшего руководства завода было известно о данном факте, указанный руководитель подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым предусмотрена поставка агрегата покупателю по заниженной цене.

В дальнейшем один из заместителей высшего руководства завода подписал две международные товарно-транспортные накладные, согласно которым предприятие отгрузило четыре единицы тягового агрегата в пользу иностранного предприятия.

При этом установлено, что конечным грузополучателем является Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации», - рассказали в прокуратуре.

Общая сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет более 1 млн грн.

Как отмечается, с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество подозреваемых наложен арест. Также заместитель высшего руководства предприятия отстранен на время следствия от занимаемой должности.

Представителю высшего руководства завода по ч. 2 ст. 367 УК Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Заместителю руководителя предприятия за растрату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.