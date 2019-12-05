Бюджет-2020 станет бюджетом децентрализации, - Кучер

Поступления в бюджет региона на следующий год увеличатся, а значительная часть государственных финансов будет поступать прямо на места.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской обладминистрации.

Глава ХОГА Алексей Кучер рассказал о ключевых показателях проекту областного бюджета-2020, который рассмотрят 5 декабря депутаты областного совета.

«Областной бюджет на 2020 год имеет кардинальное отличие по сравнению с областными сметами последних лет. Впервые это действительно «бюджет децентрализации», - отметил Алексей Кучер.

Он пояснил, что в следующем году большая часть государственных средств будет поступать к получателям направления. Например, компенсацию льгот и жилищных субсидий будет распределять Министерство соцполитики. Медицинскую субвенцию на областном уровне будут распределять только в 1-м квартале года, далее эти расходы будут финансироваться напрямую из госбюджета и тому подобное.

«Такие изменения позволят управленцам областного уровня сосредоточиться на решении вопросов развития региона», - сказал председатель ХОГА.

Также Кучер сообщил, что по прогнозам, положенный в проект сметы областного бюджета в 2020 году уровень поступлений в бюджет возрастет. Частично средства на самые необходимые мероприятия программ уже заложены в проект бюджета, который рассмотрят сегодня, 5 декабря.

В рамках программы «Новое образовательное пространство Харьковщины» обеспечат оплату 50% стоимости проезда студентов и учащихся в метро. Также средства выделены на областные образовательные стипендии.

По программе «Здоровье Слобожанщины» предусмотрели средства на возмещение стоимости препаратов инсулина и десмопрессина - для больных сахарным и несахарным диабетом.

В рамках Программы развития культуры, туризма и охраны недвижимого культурного наследия Харьковской области на 2019-2023 годы поддержку получат пять областных театров, филармония, МСО «Слобожанский» и Большой Слобожанский ансамбль песни и танца. Средства предусмотрены также на выплату именных стипендий и Гранд-премий.

По данным ХОГА, в случае утверждения сегодня на сессии сметы областного бюджета-2020 финансовую поддержку из областного бюджета получат общественные организации ветеранов и лиц с инвалидностью, детско-юношеские спортивные школы, местные ячейки всеукраинских организаций физкультурно-спортивной направленности и тому подобное.

Кроме того, на выполнение Комплексной программы социальной защиты населения Харьковской области на 2016-2020 годы предусмотрены средства на оказание адресной помощи жителям Харьковской области и другие выплаты и пособия. А также местные бюджеты получат субвенции на проведение санаторно-курортного лечения лиц с инвалидностью, ветеранов войны и АТО (ООС), чернобыльцев, отметили в ХОГА.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий еще ряда областных программ.

По данным ХОГА, общий объем областного бюджета составит более 6300000000 гривен.