Цена биткоина превысила трехлетний максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина превысила 19 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk во вторник, 24 ноября.

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал уже на 4,25%, в пике достигая отметки в $19 231.

В последний раз стоимость этой цифровой валюты поднималась выше $19 тысяч в декабре 2017 года.

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина равняется свыше $356 млрд.

Напомним, что на прошлой неделе стоимость биткоина превысила уровень в $18 тысяч. При этом еще в марте эта криптовалюта стоила $3800.