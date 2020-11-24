Цена биткоина превысила трехлетний максимум

24 ноября 2020 г. 18:00
Источник: Корреспондент.net
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Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина превысила 19 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk во вторник, 24 ноября.

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал уже на 4,25%, в пике достигая отметки в $19 231.

В последний раз стоимость этой цифровой валюты поднималась выше $19 тысяч в декабре 2017 года.

Сейчас общая стоимость рыночной капитализации биткоина равняется свыше $356 млрд.

Напомним, что на прошлой неделе стоимость биткоина превысила уровень в $18 тысяч. При этом еще в марте эта криптовалюта стоила $3800.

 

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