Чиновников Харьковского горсовета подозревают в растрате на сумму более 5 миллионов гривен

Руководство департамента Харьковского горсовета присвоило более 5 миллионов гривен при ремонте дорог. Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог.

По информации правоохранителей, чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных.

"Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали", - написал Владислав Абдула.

Как отметили в СБУ, чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства, поскольку они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, согласно заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы, противоправными действиями чиновников городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен.

Двум руководителям одного из департаментов Харьковского городского совета сообщено о подозрении в растрате имущества территориальной общины по ч.5 ст.191 УК Украины.

В связи с расследованием данных обстоятельств в одном из департаментов Харьковского городского совета были проведены обыски.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым лицам меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.