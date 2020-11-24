Дело о кредите для парка Горького: почему суд продлил сроки предварительного заседания

Сегодня состоялось уже второе заседание по миллионному иску "Проминвестбанка", владельцем контрольного пакета акций которого является российский «Внешэкономбанк», к харьковским КП «Парк Горького» и КП «Харьковский метрополитен».

Кредит у банкиров для реконструкции Парка под залог имущества подземки, здания мэрии и другого коммунального имущества команда Кернеса взяла еще в 2011 году. Это был эквивалент 20 млн евро. Какое-то время кредит выплачивали, но потом перестали.

На сессиях горсовета по инициативе мэра несколько раз продлевали договор, но, в конце концов, банкирам надоело ждать, и они обратились в суд, требуя оплатить весь долг.

На предварительное заседание представителя парка почему-то не явились, а сегодня подали ходатайство о проведении экспертизы. Мол, нужно пересчитать, сколько действительно они должны. Поэтому попросили снова отложить рассмотрение дела.

Андрей Тищенко, представитель КП "Парк Горького"

Вважаю за доцільне продовжити строки підготовчого засідання, оскільки справа дійсно складна, богато доказів, тому вважаю доцільним продовжити строки.

Кроме того, причиной переноса стал встречный иск метрополитена к банку. В «подземке» посчитали, что их договор поручительства уже закончился. Как на это реагировать, в банке еще не решили.

Сергей Денисенко, представитель "Проминвестбанка"

Вони вважають, що він э припиненим, але ми ще не отримали - суд відклав.

Следующее заседание состоится менее чем через неделю. Учитывая количество контраргументов, говорят представители сторон, оно вряд ли станет решающим в рассмотрении иска.

А вот в судебном споре «Мегабанк против «ХТС» Хозяйственный суд оказался более решительным и принял решение в пользу банкиров, закрепив все платежи абонентов за банком в счет погашения долга тепловиков.