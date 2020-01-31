Доллар и евро продолжают дорожать: курсы валют

31 января 2020 г. 9:00
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины на пятницу, 31 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,92 грн/долл., что на 7 копеек ниже предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару четвертый день подряд – после падения на 27 копеек в понедельник, 12 копеек во вторник и 13 копеек в среду.

Официальный курс гривни к евро на пятницу, 31 января, установлен на уровне 27,48 грн/евро, что на 15 копеек ниже предыдущего показателя.

Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.
 

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