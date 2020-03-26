Эксперт спрогнозировала, какой бизнес в Украине вырастет после карантина

Благодаря отложенному спросу после завершения карантина в Украине начнет развиваться зона фудкорта и недорогих ресторанов.

Об этом в своем интервью рассказала директор компании UTG ( Украинская торговая гильдия) Евгения Локтионова, отметив, что в Украине после каждого кризиса росли фудкорты и недорогие рестораны.

«В этом направлении можно ожидать увеличения. По одной простой причине: люди находятся в таком депрессивном состоянии, что когда наступит час Х и окончание этого всего, они начнут искать положительные эмоции. Доступные положительные эмоции - выйти в люди, выпить чашечку кофе и на фудкорте что-то съесть. Это дешево и позитивно. У нас менталитет такой. У нас после каждого кризиса росли фудкорты и недорогие рестораны», - рассказала она.

При этом Локтионова предостерегла, что данный прогноз касается оптимистического сценария завершения карантина и пандемии - при котором восстановление рынка займет около 12 месяцев.