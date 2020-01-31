Харьков сегодня перечислит "Нафтогазу" 1 миллион гривен

Харьков получит в феврале все необходимые объемы газа для отопления.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом сегодня, 31 января, рассказал генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, комментируя заявление НАК «Нефтегаз Украины» о возможном прекращении с 1 февраля поставок природного газа 18 предприятиям теплокоммунэнерго в 16 населенных пунктах, в том числе в Харькове, из-за задолженности за газ.

«Чтобы получить объемы газа, нам необходимо платить 4 млн грн в месяц. Если эта сумма проходит, то в следующем месяце «Нафтогаз» обязан предоставить нам этот газ. По состоянию на вчерашний день, мы заплатили 3 миллиона гривен, то есть не хватало 1 миллиона. А «Нафтогаз» напомнил публично всем предприятиям, у которых есть долги, что их необходимо погасить. Сегодня мы заплатим оставшийся миллион, и с 1 февраля должны получить необходимые объемы газа. Харьковчанам не стоит переживать, просто «Нафтогаз» хочет получить деньги как можно быстрее. Но закон гласит, что оплату можно провести до конца месяца, и это будет сделано», - отметил Сергей Андреев.