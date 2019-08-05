 

Харьковчане просят отремонтировать парк на Баварии - петиция

05 августа 2019 г. 15:57
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Харьковчане просят чиновников горсовета реконструировать парк в Новобаварском районе города.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте горсовета.

Речь в ней идет о небольшом парке, расположенном по улице Кибальчича в районе Филипповки.

Как пишет автор петиции Крикун Владислава Олеговна, парк требует капитального ремонта.

«Данный парк является единственным местом для отдыха с детьми на весь район. В парке нет ни одного фонаря, асфальт - только на центральной аллее, есть маленькая детская площадка, но ее не хватает для такого количества детей, которые там гуляют. Уборка мусора происходит крайне редко», - отмечает харьковчанка. 

Местные жители просят произвести капитальный ремонт, а именно:
- сделать освещение в парке;
- сделать дорожки для прогулок;
- увеличить детскую площадку; 
- увеличить количество урн. 

Сбор подписей под инициативой стартовал сегодня, 5 августа.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей.
 

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