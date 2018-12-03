"Харьковоблэнерго" проводит перезаключение договоров с потребителями

В ноябре АО «Харьковоблэнерго» проводило вручение потребителям Заявлений-присоединений к публичному договору о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, который , в соответствии с требованиями Закона Украины «О рынке электрической энергии» и Правил розничного рынка электрической энергии должно быть заключенным оператором системы распределения (энергоснабжающей организацией) со всеми потребителями, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

В Компании обращают внимание потребителей энергии на то, что действующим законодательством предусмотрено, что указанный договор считается заключенным при выполнении одного из условий:

Подписание потребителем заявления-присоединения к договору, которая должна быть возвращена в адрес АО «Харьковоблэнерго» любым удобным способом.

Уплата по счету (квитанции), который будет отправлен (предоставленный) в декабре текущего года,

Если потребитель к 25.12.2018 не обратился в АО «Харьковоблэнерго» с возражениями относительно заключения договора и употребил начиная с 01.01.2019 определенный объем электроэнергии.

В случае наступления любого из перечисленных условий, договор будет считаться заключенным, то есть возвращение заявления-присоединения не является обязательным.

Заключенный таким образом договор свидетельствует о получении потребителем права получать услугу по распределению электрической энергии.

Также в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что начиная с 01.01.2019 АО «Харьковоблэнерго» прекращает хозяйственную деятельность по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу.

Начиная с 01.01.2019 года поставка электрической энергии бытовым и малым НЕ бытовым потребителям на условиях универсальной услуги на территории Харьковской области будет осуществляться исключительно выделенным из состава АО «Харьковоблэнерго» электроснабжающей предприятия ЗАО «Харьковэнергосбыт».

Всем остальным потребителям, вместе с ЗАО «Харьковэнергосбыт» поставки электрической энергии на территории Харьковской области начиная с 01.01.2019 сможет осуществлять любой другой поставщик, будет иметь соответствующую лицензию и получит доступ к электрическим сетям АО «Харьковоблэнерго».

Договоры о поставках электроэнергии заключаются после заключения потребителем договора о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, аналогично последнему.

Заявление-присоединение к договорам поставки электроэнергии, коммерческие предложения, текст договоров и другая полезная информация по этим вопросам размещены на официальном сайте https://zbutenergo.kharkov.ua .

Кроме этого, бланк заявления-присоединения к договору о поставках электроэнергии можно получить в местах обслуживания потребителей.