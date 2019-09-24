 

Харьковская больница потратила почти полмиллиона гривен на новый внедорожник

24 сентября 2019 г. 14:10
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Харьковская больница № 13 приобрела автомобиль SUZUKI SX4 почти за полмиллиона гривен.

Как сообщил Харьковской антикоррупционный центр со ссылкой на данные системы «прозорро», КНП «Харьковская городская больница № 13» заключила соглашение с ООО «Альфа-М Плюс» о приобретении автомобиля автомобиля Suzuki SX4 стоимостью 489 тысяч гривен.

В ХАЦ отметили, что в техзадании на покупку авто было указано, что больнице особенно нужно, чтобы управление аудиосистемой и круиз-контролем было расположено на руле транспортного средства.

Главным врачом этого медучреждения является Алла Бобейко.

Алла Бобейко избиралась депутатом Харьковского городского совета 2, 3, 4, 6 созывов и в течение трех созывов возглавляла Постоянную комиссию по здравоохранению и социальным вопросам.

В настоящее время - депутат Харьковского городского совета 7 созыва, председатель Постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению Харьковского городского совета.

Эта комиссия является профильной по утверждению медицинских программ, в том числе и распределению бюджетных средств в Харькове.

 

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