Харьковский горсовет обновят за 2, 5 миллиона гривен

Харьковский городской совет заключила соглашение с ООО «НПП« Инфотех-сервис ЛТД »по обновлению сессионного зала стоимостью 2490000. Грн.

Об этом стало известно Харьковскому антикоррупционному центру из отчета о заключении договоров и проведение аукционов, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро».

На эти деньги планируют сделать модернизация автоматизированной системы голосования и самой сессионного зала Харьковского горсовета.

Модернизация автоматизированной системы голосования - это совершенствование системы голосования, путем приобретения и частичной замены оборудования. Также предусмотрена установка видеостены, замена существующих камер в зале на камеры с более высоким разрешением, организация оперативного управления всеми функциями зала заседаний.

