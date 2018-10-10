У жителей харьковской двухэтажки после установки теплосчетчика в 4 раза возросла оплата за отопление

У жителей этой двухэтажки по улице Привокзальной, 7 после установки счетчика оплата за услуги теплосетей выросла сразу в четыре раза. Люди считают, что вся проблема в том, что их счетчик считает еще и расходы одного из соседних домов.

Татьяна Гарбузова, местная жительница

Никакой технической документации, что там ушло в бетон, куда трубы эти пошли. Но нас шокирует, ведь если я 700 гривен заплатила в октябре, то 2900 я заплатила в ноябре. Ну не может же быть такая разница с установкой счетчика?! Значит куда-то пошло налево это тепло

Об установлении счетчика жителей вообще не предупреждали, поэтому это стало для них неприятным сюрпризом. Проблема даже не в самом приборе, дело в том, что он был установлен без всякой документации, уверен юрист по специальности Валерий Левченко. Он - один из жильцов дома и в последнее время мужчина пытается разобраться с проблемой еще и как специалист. Он показывает трубу, которая идет в сторону соседнего дома, и говорит, что есть только два способа узнать, куда она ведет: или раскапывать трубу, или получить всю необходимую документацию.

Валерий Левченко, местный житель

Вот это идет отток холодного теплоносителя с другого дома, тот, о котором мы говорим, что мы его подтапливаем. Вот туда уходят эти коммуникации, они замурованы в бетоне. И мы бы хотели получить об этом всю документацию, как это все на плане обозначено

Однако людям уже кажется, что легче было бы действительно раскопать всю трубу и разбить бетонное покрытие, чем получить хоть какие-то ответы у чиновников. Они перенаправляют жителей дома по кругу: от Жилкомсервиса к теплосетям, от теплосетей - в БТИ, от БТИ - к Госпродпотребслужбу, и - снова в Жилкомсервис.

Относительно точный ответ дают только в БТИ - у них таких документов нет. Но с другой стороны, местные чиновники легко сообщают рассчитанную площадь дома - почти 532 квадратных метра. Но если она не подтверждена ни одним планом, то как можно начислять оплату за отопление, удивляется Валерий Левченко.

Валерий Левченко, местный житель

Мы просим наших распорядителей технической документации предоставить эти документы - их нам не предоставляют. Были сделаны коллективные запросы и направлены в БТИ, в Теплосети, в Жилкомсервис. Оттуда к нам приходят ответы, что таких документов нет.

В «Жилкомсервисе» говорят, что необходимые документы можно получить в 61 участке, и, по словам жителей дома, сообщают, что никакого плана у них тоже нет. На самом же участке на телефонные звонки никто не отвечает. На месте присутствует только инженер Олег Асуркин. По его словам, никакой информации он предоставить не может, но предполагает, что паспорт дома должен быть в архиве, однако его может выдать только начальник участка, которого на месте нет.

Олег Асуркин, инженер участка

Начальник дільниці находиться щас на дільниці по житловим вопросам. І так, як я є інженером, не руководящим звєном дільниці, я не можу дати вам жодної інформації. Но насправді потрібно давати цим жильцам запит на Жилкомсервіс

Не на камеру сообщает, что ни о каких обращениях от жителей дома по адресу «Привокзальная, 7» не помнит.

Но у местных жителей есть документы, которые доказывают, что их заявление в Жилкомсервисе все-таки приняли. Даже ответ прислали, что в Жилкомсервисе никаких документов на счетчик нет, и посоветовали обратиться к теплосетям. А там рекомендуют обращаться к Жилкомсервис. Опять - замкнутый круг. Зато в Управлении защиты потребителей в ГУ Госпродпотребслужбы на обращение журналистов сразу признают: да, местные жители к ним обращались, но их просьба была оформлена неверно, поэтому советуют снова обратиться, оформив заявку должным образом. Мол, все документы на установленный счетчик сразу им предоставят.