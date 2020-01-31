"ХТС" утвердили инвестиционную программу. Сколько потратят на ремонт изношенных котлов и реконструкцию магистральных сетей?

Почти 103 миллиона на ремонт изношенных котлов и реконструкцию магистральных сетей. КП «Харьковские тепловые сети» провели открытые слушания, на которых утверждали инвестиционную программу на 2020 год.

Василий Безъязычный, нач. отдела НКРЕКП в Харьк. обл.

Такий доволі добрий фактор, що ми в січні обговорюємо і будемо сподіватися, що в ближайші дні буде прийнято на комісії і уже у нашого ліцензіата КП "ХТС" не буде тих ричагів - говорити, та ми дуже пізно, там, в грудні, прийняли. - Есть предложение. - І не вспіваємо. - Предложение. - Не вспіваємо. - Присядьте. - Щас.

За эти средства планируется отремонтировать несколько участкам магистрали - на проспекте Тракторостроителей и Салтовском Шоссе в общем - около 4 километров.

Александр Андреев, нач. Филиала инновационно-инвестиционной деятельности и развития КП «ХТС»

Как мы видим, наблюдается динамика роста повреждаемости магистральных тепловых сетей. Количество повреждений за 2019 год составило 383 повреждения, наибольшее количество повреждений наблюдаются на магистральной сети в Слободском филиале, Московском филиале -75 повреждений. В Немышлянском филиале 84 повреждения.

По словам гендиректора ХТС Сергея Андреева, в прошлом Всемирный банк выделил 14 миллионов долларов на приобретение новых труб. Часть уже даже успели использовать перед отопительным сезоном, часть пришла позже и лежит на складах. Последнюю партию предприятие получит в начале марта. Кроме этих 14000000 долларов и 102 миллионов гривен инвестиционной программы еще 95000000 гривен должны поступить из городского бюджета. Всего в текущем году планируется перевести 70-80 км теплосетей, уверяет Андреев.

Сергей Андреев, гендиректор КП «Харьковские тепловые сети»

Вот наиболее изношенные сети. Там, где наибольшее количество дефектов проявилось за последние два года - это три района города Харькова основные. То есть дефекты практически во всех районах есть, но они не везде в таком массовом количестве, как Шевченковский район, нагорная часть Киевского района - это вот в районе Пушкинской, Чернышевского, вот эти вот, ограниченные Сумской и Шевченко. И Слободской район.

В основном горожане жалуются на систематические проблемы с отоплением и горячей водой.

По словам Андреева, по состоянию на утро, без горячей воды было 27 домов, постоянные прорывы происходят из-за катастрофического процента изношенных трубопроводов тепловых сетей.

Сергей Андреев, гендиректор КП «Харьковские тепловые сети»

Процент изношенности в районе 70-ти процентов, но есть нормативный срок эксплуатации магистральных сетей, он колеблется в зависимости от диаметра в районе 25 лет. У нас 90% сетей отслужили строк больше 25 лет. Но не все сети находятся в одинаковых эксплуатационных условиях. Есть сети наружные, есть сети подземные, и как бы условия работы этих сетей разные

Кроме того Андреев прокомментировал заявление НАК «Нафтогаз Украины» о том, что с 1 февраля может прекратиться поставки природного газа 18 предприятиям теплокоммунэнерго в 16 населенных пунктах, в том числе и в Харькове, из-за задолженности за газ. Он заверил, что из четырех миллионов, которые предприятие должно платить в месяц, по состоянию на четверг, уже заплачено три. Сегодня переведут еще миллион, поэтому задолженность будет погашена, и город получит необходимые лимиты газа.