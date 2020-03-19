Из-за коронавируса сотни тысяч украинцев потеряют работу

Из-за объявления пандемии и введения карантина на территории Украины для уменьшения рисков распространения инфекции от 170 до 500 тыс. украинцев могут остаться без работы. Об этом сообщил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Известно, что чиновник осуществил свои расчеты, опираясь на опыт Китая в этой ситуации. Там, как известно, безработица за месяц выросла на 1 процент.

"В Украине безработица приблизительно 8,6%, что составляет около 1,5 млн человек. Если безработица вырастет так же как в Китае на 1%, это будет означать что 170 тысяч людей потеряют работу", — сообщил Милованов.

Известно, что в статистику не вошли 20% украинцев, которые не трудоустроены официально. Экс-министр утверждает, что именно эти люди наименее защищены от увольнения. Особенно это касается тех, кто работает в сферах торговли, ремонта, питания, транспорта. По состоянию на сегодня таких людей в Украине около 700 тысяч.

"Предположение, что работу потеряют от четверти до половины неформально занятых работников в наиболее уязвимых отраслях может быть принято как обоснованное и консервативное. По такому сценарию, это будет от 175 до 350 тысяч человек", — пояснил Милованов.