Из-за строительства новой дороги собираются снести часть харьковского рынка и парковку супермаркета на «Киевской» - ХАЦ

Харьковский горсовет забирает 12 земельных участков общей площадью 8,6 га для строительства магистрали с Салтовки в центр города. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на проекты решений горсовета на ближайшую сессию, которая должна состояться 18 декабря.

По данным ХАЦ, 11 земельных участков находятся в коммунальной собственности (Харьковский горсовет) и один - в частной (владельцы - Юровский Роман Михайлович и Вашкевич Владимир Владимирович).

3 земельных участка общей площадью 0,31 га арендует Концерн «АВЭК и КО" (часть рынка Барабашово). 2 земельных участка общей площадью 1,15 га арендует научно-производственное частное предприятие "СТИНГ" (супермаркет и парковка супермаркета «Рост» на «Киевской», расположенный по адресу: ул. Шевченко, 142-А.).

Как отмечается, все договоры аренды с Концерном «АВЭК и КО" и с научно-производственным частным предприятием "СТИНГ" планируют расторгнуть 18 декабря на сессии горсовета.

Также ХАЦ опубликовал перечень данных земельных участков.

Как отметили антикоррупционеры, также на ближайшей сессии горсовета планируют также внести изменения в Генплан Харькова.