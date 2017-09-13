Кабмин поднял цены на железнодорожные грузоперевозки в Украине

Кабинет Министров Украины одобрил финансовый план Укрзализныци с индексацией тарифов на грузоперевозки во внутреннем сообщении на 22,5% в октябре этого года.

Такое решение было принято на заседании Кабмина, передают Українські новини.

Так, принятый Кабмином финплан компании предусматривает индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки во внутреннем сообщении на 22,5% в октябре.

В то же время проектом финансового плана не предусмотрено проведение индексации тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины в 2017 году.

Ранее предусматривалось, что индексация тарифов на грузовые перевозки (22,5%) будет проведена с 15 июня 2017 года.