Кабмин утвердил монетизацию льгот на проезд. Как это может повлиять на украинцев?

Монетизация, которая устраняет несправедливость неравномерного доступа к льготному проезду и, вместе с тем, получение возможности потратить средства на свое усмотрение, именно так прокомментировали в Кабинете Министров нововведения об изменениях в порядке предоставления льгот. Согласно новому постановлению, которое в правительстве утвердили накануне, теперь денежные компенсации украинцы смогут получать на руки. Льготники в свою очередь говорят, в данный момент, в данный момент не понимают, как именно будет работать система оплаты в общественном транспорте по-новому и переживают, что их возможность передвигаться по городу теперь будут ограничена.

Валерий, пенсионер:

Вот они закладывают определенную сумму, на среднее количество поездок, они считают, что вот так может быть, но бывает же намного больше поездок этих, то есть они усредняют это и обедняют тем самым.

Владимир Дубовик, пенсионер:

Это резко ограничит возможности пенсионеров, как я понял, это 30 поездок в месяц дается, такая сумма, и непонятно, на одном транспорте, как ввели у нас единый проезд на электротранспорте, я не знаю как это проработано в деталях.

Тем временем, в Минсоцполитики уточняют, что цифра в 30 поездок на месяц – это не ограничение, а наоборот, минимальная установленная правительством социальная норма. Количество же поездок и, в зависимости от нее, размер денежной компенсации для всех существующих льготных категорий будут устанавливать местные советы. Новый порядок предоставления льгот также будет работать только после того, как органы власти на местах примут решение о введении монетизации, в то же время, за ними остается право продолжать использовать безналичную форму льгот, отметили в Минсоцполитики. В Департаменте социальной защиты населения харьковской облгосадминистрации сообщают, что позиция Кабмина им ясна, но пока информация о нововведениях еще обрабатывается, поэтому, как это повлияет на харьковских льготников обещают детально рассказать позже. Тем временем, экономисты решение правительства о монетизации оценивают положительно, говорят - это будет удобно не только для льготников, но и для автоперевозчиков.

Сергей Беренда, доц. каф. междун. экономики ХНУ им. Каразина:

Монетизация льгот, действительно, приведет к тому, что льгота, которая действительно, положена человеку, она в денежном выражении будет ему дана. И, соответственно, он тогда будет решать ездить ему каждый день на автобусе или раз в день. Поэтому это только положительно по тому как скажется на получателе льгот и на перевозчиках. У нас сейчас рыночные отношения, ну что значит бесплатный проезд льготникам? Ну перевозчик же заправляет автобус, ремонтирует, зарплату платит.

Вместе с тем, по словам экспертов, в Украине сейчас непростая ситуация с формированием бюджетов, как государственного, так и местных, поэтому особо внимание стоит уделить вопросу о том, кто действительно нуждается в пользовании льготами, а для кого необходимость предоставлять их стоит пересмотреть. Но подчеркивают, что согласно Закону, проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте, должен быть, прежде всего, качественным и беспрепятственным.