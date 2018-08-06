Как почистить серебряное кольцо?®

06 августа 2018 г. 12:43
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  1. Почему чернеет серебро.
  2. Какие есть способы чистки.
  3. Как почистить серебряное кольцо в домашних условиях - 9 полезных советов
    1. Совет №1: Чистка в мыльной ванночке.
    2. Совет №2: Чистка лимонной кислотой.
    3. Совет №3: Чистка картофелем.
    4. Совет №4: Чистка содой.
    5. Совет №5: Чистка ластиком.
    6. Совет №6: Чистка зубной пастой/порошком.
    7. Совет №7: Чистка перекисью водорода.
    8. Совет №8: Чистка нашатырным спиртом.
    9. Совет №9: Чистка напитком Coca-cola.
  4. Как почистить серебряное кольцо с камнями и жемчугом.
  5. Чистка серебряного кольца профессиональными средствами.

Владельцы драгоценностей часто сталкиваются с их потускнением, поэтому актуальной становится проблема, как почистить серебряное кольцо? Мы знаем проверенные методы, которые принесут удивительный результат. Сделать это можно дома, используя продукты, которые найдутся у каждой хозяйки.

Чистка серебряных изделий

Почему чернеет серебро

В появлении черноты на серебре нет ничего мистического. В нашем организме происходят химические процессы, среди которых: выделение пота и подкожного жира. Металл контактирует с телом и «отзывается» на наши физиологические процессы. В поте содержится азот, который запускает образование мутной пленки. Основная причина в том, что драгоценности изготавливаются не из чистого серебра, а из сплава с медью, который быстро темнеет. Интенсивность этого процесса зависит от химического состава пота, который у каждого человека индивидуален и с возрастом меняется. Поэтому, если две сестры или мама с дочкой носят одну и ту же вещь поочередно, у каждого владельца степень и скорость ее потемнения отличается.

Влажность - это еще одна причина потемнения. Не надевайте перстень в баню и не принимайте в нем душ. Косметика, которой вы пользуетесь, также вызывает черную пленку.

Темный налет на серебре

Интересный факт: если в организме человека больше азота, то его украшения темнеют реже, а если серы - чаще.

Народные приметы гласят: мутная пленка свидетельствует о магическом воздействии на человека. Но не стоит верить в это, ведь такое явление можно объяснить с помощью науки. Бытует мнение, что почернение - это результат болезни желудка, печени.

Потемневшее серебро

Какие есть способы чистки

Наиболее безопасный вариант - отдать перстень ювелиру. Мастер учитывает особенности сплава, чтобы не повредить его. Вы можете почистить серебряное кольцо в домашних условиях с помощью подручных или специальных средств, которые продаются в магазинах.

Чистое серебряное кольцо

Если в драгоценности есть вставки янтаря, коралла, отдайте его в мастерскую. Натуральные камни очень нежные, их легко испортить, поэтому не рискуйте.

Как почистить серебряное кольцо в домашних условиях - 9 полезных советов

Если вы носите украшения постоянно, проводите процедуру раз в два-три месяца. Снизьте влияние негативных факторов, иначе вам придется потратить массу усилий, чтобы придать своему колечку первоначальный внешний вид. Запомните эти важные правила:

  • сначала обезжирьте ювелирный предмет;
  • для очищения лучше брать мягкую щеточку или материю, но никогда не применяйте жесткие абразивные элементы;
  • промойте украшение после процедуры, затем просушите его на бумажных полотенцах и отполируйте фланелевой тряпочкой, кусочками замши или шерсти;
  • не надевайте изделие сразу, дайте ему полежать пару дней, чтобы образовался естественный защитный слой.

Ополаскивание серебряных изделий

Совет №1: Чистка в мыльной ванночке

Это самый распространенный способ удаления легкого бытового загрязнения. Технология простая: залейте украшения теплой водой и добавьте туда мыла (жидкого или стружки хозяйственного). Перемешайте и оставьте на 2-3 часа.

Мыльный раствор для серебра

Совет №2: Чистка лимонной кислотой

  1. Налейте в эмалированную миску 500 мл жидкости, высыпьте 100 г лимонной кислоты и размешайте.
  2. Поместите посуду на водяную баню.
  3. Опустите туда кусочек медной проволоки и перстни.
  4. Кипятите 15-30 минут.

Чистка лимонной кислотой

Совет №3: Чистка картофелем

Все, что нужно для процедуры, есть на кухне. Очистите несколько сырых картофелин от кожуры и нарежьте их ломтиками. Глубокую пиалу заполните очищенной водой, положите туда овощ и драгоценности, оставьте их на пару часов. Из картофеля выделится крахмал, который очистит сплав. Можно использовать овощ, отваренный в мундире. Для этого потемневшие предметы опустите в отвар на 15 минут, промойте их и отполируйте кусочком шерстяной ткани.

Чистка серебра картофелем

Совет №4: Чистка содой

Это один из распространенных методов, с помощью которого можно добиться полного удаления черноты и придать металлу изумительный блеск:

  • положите на дно маленькой кастрюльки фольгу и ювелирные предметы;
  • вскипятите раствор (пропорция: литр воды на 50 г соды);
  • когда смесь перекипит, оставьте ее на несколько минут.

Чистка серебра содой и фольгой

Чистить серебряные кольца содой можно по-другому:

  1. Смешайте 500 мл воды, 2 ст.л. соды, ложку соли и немного моющего для посуды.
  2. Поставьте емкость нагреваться и киньте в смесь украшения.
  3. Выдержите их в жидкости до закипания и несколько минут после.

Сода для чистки серебра

Совет №5: Чистка ластиком

Этот вариант подойдет для колец с несложным дизайном, с ровной поверхностью. Просто протрите темные места ластиком - и загрязнения уйдут мгновенно. После процедуры промойте колечко и вытрите его.

Чистка серебра ластиком

Совет №6: Чистка зубной пастой/порошком

Чтобы удалить продукты окисления, для начала обезжирьте и смочите изделие. Затем посыпьте его зубным порошком и протрите загрязненные участки щеткой с мягким коротким ворсом. Ополосните и вытрите насухо украшение тряпочкой. Также подойдет зубная паста без гранул. Нанесите ее на колечко на 35 минут, а затем протрите щеткой.

Внимание! Этот способ эффективный, но агрессивный. Не рекомендуется часто использовать пасту или порошок, так как они могут повредить металл.

Чистка колец зубной пастой

Совет №7: Чистка перекисью водорода

Это очень нестабильное вещество, после применения которого колечко либо приобретет блеск, либо потускнеет. Если это произойдет, убрать налет будет невозможно. Поэтому перекись водорода использовать не рекомендуется.

Черненное серебро

Совет №8: Чистка нашатырным спиртом

Это отличный растворитель, который удаляет темные пятна и не вредит металлу, если следовать инструкции ниже:

  • возьмите блюдце, наполненное до середины водой;
  • добавьте туда нашатырный спирт, придерживаясь пропорции 1:10;
  • поместите в смесь драгоценные предметы и оставьте на 30 минут.

Этот метод не подходит для колец с жемчугом и позолотой.

Чистка серебра нашатырем

Второй вариант поможет устранить незначительные загрязнения. Смочите шерстяную ткань в спирте и отполируйте поверхность колечка. Если предыдущие способы не помогли, приготовьте раствор: ложка зубного порошка, 2 ст.л. нашатыря и 5 ст.л. теплой воды. Затем намочите этой смесью губку и отполируйте изделие.

Полировка ювелирного изделия

Совет №9: Чистка напитком Coca-Cola

Содержание активных элементов в газировке позволяет при нагревании удалить загрязнения. Чтобы очистить почернение, необходимо следовать пошаговой инструкции:

  • в кастрюльку влейте газировку;
  • опустите изделия в посуду и поставьте ее на включенную плиту;
  • прокипятите в течение 5 минут;
  • снимите емкость с плиты, дождитесь, пока жидкость остынет.

Не следует интенсивно натирать черненные поверхности, ведь патина придает особую изысканность.

Чистка серебра Coca-Cola

Как почистить серебряное кольцо с камнями и жемчугом

Для этого лучше всего подойдут специальные жидкости, которые продают в магазине. Компоненты не навредят натуральному камню и жемчугу, а наоборот - покроют их защитной пленкой. Но можно прибегнуть к народным методам.

Почистить серебряное кольцо с камнем в домашних условиях поможет мыльная ванночка, в которую необходимо добавить 2-3 капли нашатырного спирта. Поставьте емкость с этим составом на печь, доведите его до кипения. С помощью щеточки нанесите смесь на поверхность предмета и очистите ее. Зону вокруг инкрустации протирайте ватной палочкой.

Чистка колец с натуральными камнями

Чтобы удалить желтый налет на жемчуге, следуйте инструкции:

  • разложите колечки на куске льняной материи;
  • засыпьте их мелкой солью и туго сверните лоскут;
  • наберите в блюдце воды комнатной температуры;
  • ополаскивайте сверток, пока соль не растворится.

Деликатное действие также оказывает препарат Silver Quick от немецкого бренда Johnson.

Серебряное кольцо с жемчугом

Чистка серебряного кольца профессиональными средствами

Эти товары продают в ювелирных салонах. Состав бережно воздействует на металл, не причиняя ему вред. Компоненты оставляют пленку, предотвращая быстрое потемнение. Среди наиболее популярных чистящий раствор «Алладин», в комплекте к которому кладут салфетку. Чтобы воспользоваться реагентом, вылейте его в блюдце, положите туда перстни и подождите до трех минут. Предназначенный для удаления застарелой грязи, «Талисман» не наносит вред натуральным камням.

Раствор для чистки серебра 'Алладин'

Состав химического реагента с вязкой структурой Dr. Beckerman подходит и для драгоценного обрамления. Перед применением встряхните флакон и выдавите небольшое количество средства на влажную ткань. Затем протрите украшение, а после - прополощите его. Если налет не исчез, его можно убрать через некоторое время. Обязательно работайте в перчатках!

Еще один популярный жидкий очиститель - «Адамас». Его формула эффективная, но нельзя наносить его на янтарные, бирюзовые, коралловые и жемчужные вставки. Жидкостью залейте на 30 секунд изделия, затем их нужно вынуть и ополоснуть.

'Адамас' для чистки серебра

Теперь вы знаете, чем чистить серебро в домашних условиях. Не бойтесь покупать новые драгоценности, ведь вы всегда сможете поддерживать их красивый вид. В каталоге товаров на нашем сайте вы найдете широкий ассортимент колец. Позвольте себе выглядеть изысканно и элегантно каждый день.

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