Владельцы драгоценностей часто сталкиваются с их потускнением, поэтому актуальной становится проблема, как почистить серебряное кольцо? Мы знаем проверенные методы, которые принесут удивительный результат. Сделать это можно дома, используя продукты, которые найдутся у каждой хозяйки.
В появлении черноты на серебре нет ничего мистического. В нашем организме происходят химические процессы, среди которых: выделение пота и подкожного жира. Металл контактирует с телом и «отзывается» на наши физиологические процессы. В поте содержится азот, который запускает образование мутной пленки. Основная причина в том, что драгоценности изготавливаются не из чистого серебра, а из сплава с медью, который быстро темнеет. Интенсивность этого процесса зависит от химического состава пота, который у каждого человека индивидуален и с возрастом меняется. Поэтому, если две сестры или мама с дочкой носят одну и ту же вещь поочередно, у каждого владельца степень и скорость ее потемнения отличается.
Влажность - это еще одна причина потемнения. Не надевайте перстень в баню и не принимайте в нем душ. Косметика, которой вы пользуетесь, также вызывает черную пленку.
Интересный факт: если в организме человека больше азота, то его украшения темнеют реже, а если серы - чаще.
Народные приметы гласят: мутная пленка свидетельствует о магическом воздействии на человека. Но не стоит верить в это, ведь такое явление можно объяснить с помощью науки. Бытует мнение, что почернение - это результат болезни желудка, печени.
Наиболее безопасный вариант - отдать перстень ювелиру. Мастер учитывает особенности сплава, чтобы не повредить его. Вы можете почистить серебряное кольцо в домашних условиях с помощью подручных или специальных средств, которые продаются в магазинах.
Если в драгоценности есть вставки янтаря, коралла, отдайте его в мастерскую. Натуральные камни очень нежные, их легко испортить, поэтому не рискуйте.
Если вы носите украшения постоянно, проводите процедуру раз в два-три месяца. Снизьте влияние негативных факторов, иначе вам придется потратить массу усилий, чтобы придать своему колечку первоначальный внешний вид. Запомните эти важные правила:
Это самый распространенный способ удаления легкого бытового загрязнения. Технология простая: залейте украшения теплой водой и добавьте туда мыла (жидкого или стружки хозяйственного). Перемешайте и оставьте на 2-3 часа.
Все, что нужно для процедуры, есть на кухне. Очистите несколько сырых картофелин от кожуры и нарежьте их ломтиками. Глубокую пиалу заполните очищенной водой, положите туда овощ и драгоценности, оставьте их на пару часов. Из картофеля выделится крахмал, который очистит сплав. Можно использовать овощ, отваренный в мундире. Для этого потемневшие предметы опустите в отвар на 15 минут, промойте их и отполируйте кусочком шерстяной ткани.
Это один из распространенных методов, с помощью которого можно добиться полного удаления черноты и придать металлу изумительный блеск:
Чистить серебряные кольца содой можно по-другому:
Этот вариант подойдет для колец с несложным дизайном, с ровной поверхностью. Просто протрите темные места ластиком - и загрязнения уйдут мгновенно. После процедуры промойте колечко и вытрите его.
Чтобы удалить продукты окисления, для начала обезжирьте и смочите изделие. Затем посыпьте его зубным порошком и протрите загрязненные участки щеткой с мягким коротким ворсом. Ополосните и вытрите насухо украшение тряпочкой. Также подойдет зубная паста без гранул. Нанесите ее на колечко на 35 минут, а затем протрите щеткой.
Внимание! Этот способ эффективный, но агрессивный. Не рекомендуется часто использовать пасту или порошок, так как они могут повредить металл.
Это очень нестабильное вещество, после применения которого колечко либо приобретет блеск, либо потускнеет. Если это произойдет, убрать налет будет невозможно. Поэтому перекись водорода использовать не рекомендуется.
Это отличный растворитель, который удаляет темные пятна и не вредит металлу, если следовать инструкции ниже:
Этот метод не подходит для колец с жемчугом и позолотой.
Второй вариант поможет устранить незначительные загрязнения. Смочите шерстяную ткань в спирте и отполируйте поверхность колечка. Если предыдущие способы не помогли, приготовьте раствор: ложка зубного порошка, 2 ст.л. нашатыря и 5 ст.л. теплой воды. Затем намочите этой смесью губку и отполируйте изделие.
Содержание активных элементов в газировке позволяет при нагревании удалить загрязнения. Чтобы очистить почернение, необходимо следовать пошаговой инструкции:
Не следует интенсивно натирать черненные поверхности, ведь патина придает особую изысканность.
Для этого лучше всего подойдут специальные жидкости, которые продают в магазине. Компоненты не навредят натуральному камню и жемчугу, а наоборот - покроют их защитной пленкой. Но можно прибегнуть к народным методам.
Почистить серебряное кольцо с камнем в домашних условиях поможет мыльная ванночка, в которую необходимо добавить 2-3 капли нашатырного спирта. Поставьте емкость с этим составом на печь, доведите его до кипения. С помощью щеточки нанесите смесь на поверхность предмета и очистите ее. Зону вокруг инкрустации протирайте ватной палочкой.
Чтобы удалить желтый налет на жемчуге, следуйте инструкции:
Деликатное действие также оказывает препарат Silver Quick от немецкого бренда Johnson.
Эти товары продают в ювелирных салонах. Состав бережно воздействует на металл, не причиняя ему вред. Компоненты оставляют пленку, предотвращая быстрое потемнение. Среди наиболее популярных чистящий раствор «Алладин», в комплекте к которому кладут салфетку. Чтобы воспользоваться реагентом, вылейте его в блюдце, положите туда перстни и подождите до трех минут. Предназначенный для удаления застарелой грязи, «Талисман» не наносит вред натуральным камням.
Состав химического реагента с вязкой структурой Dr. Beckerman подходит и для драгоценного обрамления. Перед применением встряхните флакон и выдавите небольшое количество средства на влажную ткань. Затем протрите украшение, а после - прополощите его. Если налет не исчез, его можно убрать через некоторое время. Обязательно работайте в перчатках!
Еще один популярный жидкий очиститель - «Адамас». Его формула эффективная, но нельзя наносить его на янтарные, бирюзовые, коралловые и жемчужные вставки. Жидкостью залейте на 30 секунд изделия, затем их нужно вынуть и ополоснуть.
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