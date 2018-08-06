Почему чернеет серебро. Какие есть способы чистки. Как почистить серебряное кольцо в домашних условиях - 9 полезных советов Совет №1: Чистка в мыльной ванночке. Совет №2: Чистка лимонной кислотой. Совет №3: Чистка картофелем. Совет №4: Чистка содой. Совет №5: Чистка ластиком. Совет №6: Чистка зубной пастой/порошком. Совет №7: Чистка перекисью водорода. Совет №8: Чистка нашатырным спиртом. Совет №9: Чистка напитком Coca-cola. Как почистить серебряное кольцо с камнями и жемчугом. Чистка серебряного кольца профессиональными средствами.

Владельцы драгоценностей часто сталкиваются с их потускнением, поэтому актуальной становится проблема, как почистить серебряное кольцо? Мы знаем проверенные методы, которые принесут удивительный результат. Сделать это можно дома, используя продукты, которые найдутся у каждой хозяйки.

Почему чернеет серебро

В появлении черноты на серебре нет ничего мистического. В нашем организме происходят химические процессы, среди которых: выделение пота и подкожного жира. Металл контактирует с телом и «отзывается» на наши физиологические процессы. В поте содержится азот, который запускает образование мутной пленки. Основная причина в том, что драгоценности изготавливаются не из чистого серебра, а из сплава с медью, который быстро темнеет. Интенсивность этого процесса зависит от химического состава пота, который у каждого человека индивидуален и с возрастом меняется. Поэтому, если две сестры или мама с дочкой носят одну и ту же вещь поочередно, у каждого владельца степень и скорость ее потемнения отличается.

Влажность - это еще одна причина потемнения. Не надевайте перстень в баню и не принимайте в нем душ. Косметика, которой вы пользуетесь, также вызывает черную пленку.

Интересный факт: если в организме человека больше азота, то его украшения темнеют реже, а если серы - чаще.

Народные приметы гласят: мутная пленка свидетельствует о магическом воздействии на человека. Но не стоит верить в это, ведь такое явление можно объяснить с помощью науки. Бытует мнение, что почернение - это результат болезни желудка, печени.

Какие есть способы чистки

Наиболее безопасный вариант - отдать перстень ювелиру. Мастер учитывает особенности сплава, чтобы не повредить его. Вы можете почистить серебряное кольцо в домашних условиях с помощью подручных или специальных средств, которые продаются в магазинах.

Если в драгоценности есть вставки янтаря, коралла, отдайте его в мастерскую. Натуральные камни очень нежные, их легко испортить, поэтому не рискуйте.

Как почистить серебряное кольцо в домашних условиях - 9 полезных советов

Если вы носите украшения постоянно, проводите процедуру раз в два-три месяца. Снизьте влияние негативных факторов, иначе вам придется потратить массу усилий, чтобы придать своему колечку первоначальный внешний вид. Запомните эти важные правила:

сначала обезжирьте ювелирный предмет;

для очищения лучше брать мягкую щеточку или материю, но никогда не применяйте жесткие абразивные элементы;

промойте украшение после процедуры, затем просушите его на бумажных полотенцах и отполируйте фланелевой тряпочкой, кусочками замши или шерсти;

не надевайте изделие сразу, дайте ему полежать пару дней, чтобы образовался естественный защитный слой.

Совет №1: Чистка в мыльной ванночке

Это самый распространенный способ удаления легкого бытового загрязнения. Технология простая: залейте украшения теплой водой и добавьте туда мыла (жидкого или стружки хозяйственного). Перемешайте и оставьте на 2-3 часа.

Совет №2: Чистка лимонной кислотой

Налейте в эмалированную миску 500 мл жидкости, высыпьте 100 г лимонной кислоты и размешайте. Поместите посуду на водяную баню. Опустите туда кусочек медной проволоки и перстни. Кипятите 15-30 минут.

Совет №3: Чистка картофелем

Все, что нужно для процедуры, есть на кухне. Очистите несколько сырых картофелин от кожуры и нарежьте их ломтиками. Глубокую пиалу заполните очищенной водой, положите туда овощ и драгоценности, оставьте их на пару часов. Из картофеля выделится крахмал, который очистит сплав. Можно использовать овощ, отваренный в мундире. Для этого потемневшие предметы опустите в отвар на 15 минут, промойте их и отполируйте кусочком шерстяной ткани.

Совет №4: Чистка содой

Это один из распространенных методов, с помощью которого можно добиться полного удаления черноты и придать металлу изумительный блеск:

положите на дно маленькой кастрюльки фольгу и ювелирные предметы;

вскипятите раствор (пропорция: литр воды на 50 г соды);

когда смесь перекипит, оставьте ее на несколько минут.

Чистить серебряные кольца содой можно по-другому:

Смешайте 500 мл воды, 2 ст.л. соды, ложку соли и немного моющего для посуды. Поставьте емкость нагреваться и киньте в смесь украшения. Выдержите их в жидкости до закипания и несколько минут после.

Совет №5: Чистка ластиком

Этот вариант подойдет для колец с несложным дизайном, с ровной поверхностью. Просто протрите темные места ластиком - и загрязнения уйдут мгновенно. После процедуры промойте колечко и вытрите его.

Совет №6: Чистка зубной пастой/порошком

Чтобы удалить продукты окисления, для начала обезжирьте и смочите изделие. Затем посыпьте его зубным порошком и протрите загрязненные участки щеткой с мягким коротким ворсом. Ополосните и вытрите насухо украшение тряпочкой. Также подойдет зубная паста без гранул. Нанесите ее на колечко на 35 минут, а затем протрите щеткой.

Внимание! Этот способ эффективный, но агрессивный. Не рекомендуется часто использовать пасту или порошок, так как они могут повредить металл.

Совет №7: Чистка перекисью водорода

Это очень нестабильное вещество, после применения которого колечко либо приобретет блеск, либо потускнеет. Если это произойдет, убрать налет будет невозможно. Поэтому перекись водорода использовать не рекомендуется.

Совет №8: Чистка нашатырным спиртом

Это отличный растворитель, который удаляет темные пятна и не вредит металлу, если следовать инструкции ниже:

возьмите блюдце, наполненное до середины водой;

добавьте туда нашатырный спирт, придерживаясь пропорции 1:10;

поместите в смесь драгоценные предметы и оставьте на 30 минут.

Этот метод не подходит для колец с жемчугом и позолотой.

Второй вариант поможет устранить незначительные загрязнения. Смочите шерстяную ткань в спирте и отполируйте поверхность колечка. Если предыдущие способы не помогли, приготовьте раствор: ложка зубного порошка, 2 ст.л. нашатыря и 5 ст.л. теплой воды. Затем намочите этой смесью губку и отполируйте изделие.

Совет №9: Чистка напитком Coca-Cola

Содержание активных элементов в газировке позволяет при нагревании удалить загрязнения. Чтобы очистить почернение, необходимо следовать пошаговой инструкции:

в кастрюльку влейте газировку;

опустите изделия в посуду и поставьте ее на включенную плиту;

прокипятите в течение 5 минут;

снимите емкость с плиты, дождитесь, пока жидкость остынет.

Не следует интенсивно натирать черненные поверхности, ведь патина придает особую изысканность.

Как почистить серебряное кольцо с камнями и жемчугом

Для этого лучше всего подойдут специальные жидкости, которые продают в магазине. Компоненты не навредят натуральному камню и жемчугу, а наоборот - покроют их защитной пленкой. Но можно прибегнуть к народным методам.

Почистить серебряное кольцо с камнем в домашних условиях поможет мыльная ванночка, в которую необходимо добавить 2-3 капли нашатырного спирта. Поставьте емкость с этим составом на печь, доведите его до кипения. С помощью щеточки нанесите смесь на поверхность предмета и очистите ее. Зону вокруг инкрустации протирайте ватной палочкой.

Чтобы удалить желтый налет на жемчуге, следуйте инструкции:

разложите колечки на куске льняной материи;

засыпьте их мелкой солью и туго сверните лоскут;

наберите в блюдце воды комнатной температуры;

ополаскивайте сверток, пока соль не растворится.

Деликатное действие также оказывает препарат Silver Quick от немецкого бренда Johnson.

Чистка серебряного кольца профессиональными средствами

Эти товары продают в ювелирных салонах. Состав бережно воздействует на металл, не причиняя ему вред. Компоненты оставляют пленку, предотвращая быстрое потемнение. Среди наиболее популярных чистящий раствор «Алладин», в комплекте к которому кладут салфетку. Чтобы воспользоваться реагентом, вылейте его в блюдце, положите туда перстни и подождите до трех минут. Предназначенный для удаления застарелой грязи, «Талисман» не наносит вред натуральным камням.

Состав химического реагента с вязкой структурой Dr. Beckerman подходит и для драгоценного обрамления. Перед применением встряхните флакон и выдавите небольшое количество средства на влажную ткань. Затем протрите украшение, а после - прополощите его. Если налет не исчез, его можно убрать через некоторое время. Обязательно работайте в перчатках!

Еще один популярный жидкий очиститель - «Адамас». Его формула эффективная, но нельзя наносить его на янтарные, бирюзовые, коралловые и жемчужные вставки. Жидкостью залейте на 30 секунд изделия, затем их нужно вынуть и ополоснуть.

Теперь вы знаете, чем чистить серебро в домашних условиях. Не бойтесь покупать новые драгоценности, ведь вы всегда сможете поддерживать их красивый вид. В каталоге товаров на нашем сайте вы найдете широкий ассортимент колец. Позвольте себе выглядеть изысканно и элегантно каждый день.