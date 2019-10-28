Как сделать красивый ремонт на даче®

Даже самый старый дом можно преобразить до неузнаваемости. При этом тратить огромные средства на ремонт дачи не нужно. Достаточно самостоятельно продумать дизайн интерьера и переоборудовать жилье, сделав его по-настоящему уютным. Как это осуществить, читайте в нашем материале.

Инструменты для ремонта

Планируя самостоятельно сделать ремонт на даче, вам не обойтись без ряда таких инструментов:

Отвертки разных размеров.

Молоток.

Шпатели.

Шуруповерт.

Пассатижи.

Рулетка.

Рашпиль.

Слесарные ключи.

Перфоратор.

Поскольку чаще всего стройматериалы очень тяжелые, вам также пригодится электротележка. Устройство будет полезным на даче — перевозить мусор, стройматериалы, свозить листья, доставить песок или грунт, прочее.

Правила ремонта

Перед началом ремонта убедитесь в исправности оконных проемов, при необходимости установите металлопластиковые окна. Они абсолютно герметичны, устойчивы к различным температурным перепадам и погодным условиям, а также защитят ваш дом от утечки тепла. Вот еще несколько правил, которых следует придерживаться:

Следите за комбинированием цветов и материалов. Красивое сочетание мебели, аксессуаров и отделочных материалов способно преобразить любое помещение.

При возможности отметьте и исправьте все видимые недостатки — измените зонирование комнат, добавьте света, сделайте более плавные переходы или уберите дверные проемы.

Определитесь с будущим стилем интерьера. От него зависит как расположение мебели, так цвет пола, стен. Идеально подойдут стили прованс, скандинавский, кантри, греческий, лофт.

Не выбрасывайте старую мебель, а вдохните в нее новую жизнь. Отреставрируйте или перекрасьте на свой вкус, оставляя ее в немного потертом виде. На веранде красиво будет смотреться стол стеклянный с белыми ножками и стульями в тон. Добавьте подушки, пледы, растения и уютный оазис готов!

Обыграйте интересные фактуры, вместо того, чтобы их убирать. Кирпичную кладку, бетонную стену или деревянные балки можно сделать основой интерьера. Не бойтесь создавать контрасты — светлый сочетать с темным, ровную фактуру с рельефом.

Придайте вашему жилью индивидуальности с помощью картин, фигурок и памятных вещей. Их необязательно покупать — добавьте несколько семейных фото в рамке, ракушки привезенные с отдыха, подушки, сшитые из лоскутков старой ткани и т. д. Они придадут даче уюта.

Как видите, для создания места отдыха всей семьи не нужно много денег. Достаточно следовать нашим простым советам и не бояться экспериментировать.