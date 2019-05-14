Каково это: жить в центре Киева ®

Печерский район Киева из давних времен был культурным, политическим и административным центром города. Здесь жила элита, а «Я живу на Печерске» всегда произносили с гордостью. Престиж жизни в сердце Киева остался и по сей день. Сколько бы игроков не было на рынке застройщиков, судя по форумам, квартиры от Гринвилль на Печерске пользуются спросом. Причем, не только локация и престиж манят, но и желание обеспечить себе хорошее окружение, безопасность, жить в зеленой зоне и наслаждаться тишиной в центре города. Обо всех этих преимуществах расскажем далее.

Лучший показатель высокого статуса

Возможностей подчеркнуть свой статус есть немало, однако самая убедительная из них — это приобретение квартиры в самом престижном районе Киева. Именно здесь, в одном из ЖК Печерска, мечтает жить и активная молодежь, и семьи с детьми, и самодостаточные взрослые бизнесмены. Какими бы ни были мотивы каждого, застройщик НЕСТ максимально реализовал пожелания каждого в новом жилом комплексе. Жить на Печерске можно по-разному. Те, кто мечтает не просто о квартире в центре, а о роскошных апартаментах с продуманным экстерьером и внутренней инфраструктурой, выбирают Гринвилль на Печерске, так как это яркий пример соответствия цены качеству, а именно это, судя по отзывам, ищет современный житель столицы.

Будущие жители комплекса понимают, что они вкладывают не только в квартиру мечты, но и в свой статус и безопасность. Жить в комплексе с круглосуточной охраной, камерами видеонаблюдения, системой контроля доступа — значит, быть спокойным на счет имущества и ценностей, которые хранятся в квартире. Читая отзывы на форумах новостроек о требованиях к квартире мечты, часто встречается желание «тишины и покоя», что более чем отлично реализуется в новом проекте от застройщика НЕСТ. Современные жители столицы ценят свой сон, потому терпеть пение молодежи под окнами или музыку модного диджея из соседнего клуба не готовы. В ЖК от застройщика НЕСТ в Киеве соблюдено это пожелание из отзывов: его жители, несмотря на локацию в самом центре, ограждены от шума и загрязненного воздуха обустроенной зеленой зоной.

Всегда есть, чем заняться

Нет ни дня, когда бы в центре Киева не происходило чего-то интересного: фестивали, ярмарки, концерты, спортивные забеги и многое другое. Жизнь на Печерске — это возможность держать руку на пульсе событий, принимать участие в развитии города и не переживать о своем досуге. Будущие жители комплекса Гринвилль на Печерске оставляют отзывы о том, что рады возможности выбирать лучший досуг для себя: это может быть кинотеатр в центре Киева, популярный спектакль в театре им. Франка. Также здесь расположено множество вариантов досуга для тех, кому по душе боулинг или бильярд.

Для прогулок на свежем воздухе лучше локации во всем городе, нежели ботсад, не найти! Здесь невероятно красиво и уютно в любое время года, а весной так особенно.

Шоппинг на любой вкус рядом с Гринвилль на Печерске

Вопрос шоппинга перестает быть болезненным, так как жители центральных районов могут выбирать торговый центр и бутики, исходя из своих предпочтений, а не того, что ближе территориально или куда можно доехать без пробок. Совсем рядом с комплексом можно выбрать одежду от именитых украинских и европейских дизайнеров, а также подобрать к ним обувь и аксессуары.

То же самое касается ресторанов: в центре сосредоточен огромный выбор заведений украинской, грузинской, европейской, американской и восточной кухонь, десятки баров и клубов. А сколько здесь мест для завтрака! Отличный повод завести традицию завтракать по выходным в любимых местах с родными.

Свобода выбора — еще одно ключевое преимущество жизни в ЖК Гринвилль на Печерске, о которой регулярно пишут на форумах.

Возможность познавать город

В Печерском районе сосредоточено чуть ли не наибольшее количество исторических памяток города разных эпох! Именно поэтому туристы всегда стараются снять жилье ближе к центру. Будущие жители ЖК Гринвилль в Киеве станут ближе в прямом и переносном смысле к таким представителям наследия украинской культуры, как Киево-Печерская лавра, Кловский дворец, Мариинский парк и одноименный дворец, Дом с химерами и другим.

Окружение успешных людей

Не секрет, что жизнь на Печерске доступна далеко не всем. Но те, кто выбрал квартиру от застройщиков Гринвилль и НЕСТ в Киеве, однозначно окружают себя активными и успешными людьми. Никогда не знаешь, кого встретишь на пробежке или в лифте своего подъезда. Вполне вероятно, что это может быть ваш будущий партнер по бизнесу или человек, чьей квалификации вам не хватало прямо сейчас. Но это точно будет интересный сосед, который не боится ставить высокие цели и требовать от себя и жизни большего. Именно такими девелоперы видят жителей своего нового жилого комплекса.

Если вы уже начитались отзывов о Гринвилль на Печерске в Киеве и определили для себя, что жизнь в центре — это то, что нужно для вашего спокойствия, свободы и вдохновения, то ЖК от застройщика НЕСТ станет наиболее приемлемым вариантов для покупки квартиры. Это сочетание идеальной для столицы локации с прекрасными условиями и планировками жилплощади. Больше информации о жилом комплексе можно получить в отделе продаж, который находится по адресу г. Киев, ул. Глубочицкая, 28.