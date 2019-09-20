Комбайны на обочине Симферопольской трассы: харьковские аграрии присоединились к Всеукраинской акции протеста

Комбайны, грузовики и легковушки вдоль Симферопольской трассы под Харьковом. Это - мирная акция протеста аграриев. Фермеры боятся: после окончания моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения ней смогут завладеть иностранцы. Такое опасение - из-за законопроекта о рынке земель. Его Президент поручил разработать правительству до октября.

Лариса Михайловна, участница акции из Кегичевского района

Ми хочемо, щоб наша земля залишилась в нашій Україні. Ми хочемо мати з нашої землі достаток, щоб наші діти і внуки мали все

Стали вдоль дороги, чтобы не мешать водителям, говорят фермеры. Прежде всего, хотят, чтобы их услышала власть.

По уровню достатка украинские фермеры существенно проигрывают иностранным инвесторам и крупным агрохолдингам, говорит руководитель агрофирмы Виктор Беляк. По его словам, сейчас фермеру - хотя бы уплатить налоги, деньги за аренду паёв и зарплату. Свою продукцию вынуждены продавать за бесценок. По сравнению с прошлым годом, закупочные цены снизились.

Виктор Беляк, директор агрофирмы из Красноградского района

У нас ціни на сьогодняшній день опустили… Соняшник на 40%, пшеницю, кукурудзу, і зараз взагалі відмовляються купувати нашу продукцію. Я вчора сидів півдня – не могли ми продати пшеницю і виплатити людям зарплату. Я так думаю, трейдери змовились і знизили ціни, щоб ми не могли не лише купувати землю, а й працювати на цій землі

В законопроекте о рынке земель сельскохозяйственного назначения предлагается ограничить участие иностранцев на земельном рынке, говорит юрист Дмитрий Остапенко. По его мнению, отмена моратория позволит украинцам свободно распоряжаться землей. В то же время есть в законопроекте и недостатки. Их надо исправлять.

Дмитрий Остапенко, юрист

На рівні законопроекту, що пропонується до прийняття, вставновлені певні обмеження для концентрації землі в руках одного суб’єкта. На рівні регіону це до 15%, на рівні держави - це до половини. На жаль, як юрист, можу сказати, що не складно сформувати схему, за якою земля сконцентрується в руках одного-двох власників

К харьковским аграриям присоединились и полтавские. Это те, кому в Харьковскую область ехать ближе. Предприятие, которым руководит Андрей Зубов, выращивает сахарную свеклу, пшеницу, кукурузу и подсолнечник. Но и такие крупные агрофирмы вряд ли смогут конкурировать в вопросе цены на землю с иностранным компаниям.

Андрей Зубов, директор агрофирмы из Полтавской области

Єслі це будуть іноземці, у них великі інвестиції, у них великі кредити. А шо у нашого села – є земля, є людські руки, які можуть працювати і все

По данным полиции, на Харьковщине в акции принимали участие четыре сотни людей.

Организаторы говорят: протестующих было в пять раз больше. Акция длилась два часа. Потом люди поехали работать.