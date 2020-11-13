"Контрольный выстрел" для бизнеса: как в Харькове отреагировали на карантин выходного дня

Наклеили разметку на полу для соблюдения дистанции, посетителей размещают на расстоянии друг от друга, официанты - в масках, перчатках и защитных очках. В этом ресторане в центре города говорят - выполнили все требования министерства здравоохранения и санитарных врачей, чтобы была возможность работать.

Юлия Воронова, администратор ресторана:

Была куплена специально посудомоечная машина, потому что используются нормы температурные. Полы моются специальным средством. Официанты работают исключительно в масках, в очках, в перчатках. После каждого заказа в течение дня дезинфицируются поверхности, то есть все соблюдается.

После начала пандемии, говорят в заведении, приходится буквально выживать. Посетителей в будни немного, в-основном, люди приходят на выходных - на обед, поужинать или выпить кофе. В ресторане подчеркивают - еженедельно подстраиваются под ограничения, введенные Кабмином и работают до определенного времени. О праздновании Нового года или проведения банкетов сейчас даже речи не идет. Несколько помогло то, что арендодатель пошел на уступки и сделал скидку. Однако "карантин выходного дня" ставит под сомнение дальнейшую работу заведения, отмечает управляющий рестораном Игорь Воронцов.

Игорь Воронцов, управляющий рестораном:

Мы можем отменить рекламу, не платить какое-то время, какой-то борд не будет висеть. Аренда и коммунальные, заработная плата и налоги - никто никуда не упразднял. И за неуплату этой статьи затрат еще и штраф может государство наложить, в том числе. Поэтому выживать, выкручивать последние капли - они почти выжаты. Как дальше строить бизнес и вести его - сказать сложно.

На митинг против "локдауна выходного дня" к зданию областной администрации пришло более полутысячи предпринимателей - это не только рестораторы, но и работники салонов красоты, кинотеатров, фитнес-клубов. На акцию протеста они выходят в Харькове уже третий раз за последние две недели.

Маргарита, сотрудница паба:

Сейчас нас урезали полностью, мы не окупаемся, не можем даже заработать на зарплату. Если нас закроют на карантин выходного дня, "общепит" просто умрет.

Митингующие отмечают - к карантину выходного дня не готовы, и уверены, что это станет контрольным выстрелом, который окончательно убьет малый и средний бизнес. Харьковчанин Сергей пришел на акцию с роботом - это символ борьбы за справедливость.

Сергей, ресторатор:

Это робот из фильма "Звездные воины", он там был на светлой стороне, боролся за справедливость, поэтому, я увлекаюсь моделизмом, собрал этого робота, и сегодян приехал с ним на этот митинг. Запретили работать в выходные, но при этом не освободили ни от аренды земли, ни от уплаты за газ на это время, ни от налогов.

После протеста возле областной администрации люди пошли уже к зданию Главного управления полиции Харьковщины. Основное требование митингующих - создание нормальных условий для бизнеса и отказ от строгих ограничений.

Между тем, в Кабмине отмечают - ввели карантин выходного дня именно для того, чтобы снизить негативное влияние на бизнес. Самый действенный метод борьбы с пандемией, подчеркнул министр здравоохранения Максим Степанов, это полный локдаун или другими словами - строгий карантин, который действовал весной. Но в Украине, по расчетам Минфина, экономика этого не выдержит.

Чиновники уверяют, что обратились в Торгово-промышленную палату для того, чтобы закрытие бизнеса на карантин было признано форс-мажором, и люди, которые сдают в аренду помещения или берут, могли воспользоваться правом на компенсацию. Также в Кабмине поообещали внести изменения в программу доступного кредитования, чтобы предприниматели могли переформить кредит или получить беспроцентные "каникулы".