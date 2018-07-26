Криптовалюта: что это и как работает®

Криптовалюта прочно заняла свое место и популярность среди людей. Ей интересуются как среднестатистические пользователи интернета, так и профессиональные трейдеры на финансовых рынках.
Она представляет собой электронные деньги. Как и самые обычные национальные валюты, она позволяет передавать между людьми ценности. Ценность ей придают согласие считать ее ценностью и факт того, что ее количество ограничено. В этом криптовалюты похожи на золото. Оно точно так же ограничено в своём количестве, и может добываться любым человеком с необходимым оборудованием. И это помогает реализовать децентрализованность криптовалют.
То есть, никто конкретный: ни государство, ни корпорация - не принимает решения, когда и сколько выпустить новых биткоинов. Такое решение принимается в момент ее создания, когда оно прописывается в исходном коде. И следить за тем, чтобы никто не поменял эти правила, а также кто, сколько и кому перевёл, помогает блокчейн. Блокчейн – это цепочка блоков, каждый из которых содержит в себе данные о транзакции, время и код с указанием на предыдущие блоки. Весь блокчейн хранится в открытом доступе, то есть у каждого есть возможность посмотреть любую транзакцию с момента создания криптовалюты.
Можно стать обладателем криптовалюты несколькими способами:
Однако, прежде всего важно знать какие криптовалюты являются сегодня наиболее популярными и в чем их преимущество. Об этом и читайте ниже в нашей статье.
Он стал основой всех пиринговых систем. Также он обладает полной децентрализацией. В самом начале 2009 года был совершён первых выпуск данной валюты. На 2018 год курс очень даже успешный, больших падений не было, и скорее всего ещё долго не будет. Стоимость биткоина на июль 2018 – 6700 долларов.
Litecoin входит в топ-4. В 2015-2016 вспыхивал пик популярности, на котором эта криптовалюта всё ещё находится. По мнению пользователей, Litecoin хорошая альтернатива Биткоину.
Догикоин это форк Лайткоина. Особенность этой валюты – неограниченное количество в производстве. Человек, который майнит Litecoin, получает и Догикоины. Эти две валюты не соревнуются, а наоборот, являются партнёрами. Сегодня произвести покупку Dogecoin можно даже за гривны по выгодному курсу на некоторых обменниках.
Namecoin вышел в свет в 2011 году. Создавался он по исходному коду Биткоина, который в будущем принял небольшие изменения. Установлен лимит – 21 миллионов штук.
Feathercoin почти никак не отличается от Лайткойна. Разработчики уделяют большое внимание защите, и этому есть объяснение. В год основания система была атакована злоумышленниками. Данная криптовалюта начала работать совсем недавно, а именно в 2013 году. Лимит производства Фезеркоинов равен 336 миллионам.
Ripple – это не форк, а система с доступным кодом, имеющая полную уникальность. Размер блока, стоимость и безопасность на протяжении последнего года находятся в стабильности. Фишкой является скорость транзакций: перевод осуществляется за несколько секунд, а также комиссия. Относительно других криптовалют, она очень низкая. Для того, чтобы сегодня купить Ripple в Украине Вам понадобиться всего 5 минут. Поскольку во многих обменниках ее можно приобрести напрямую за гривны без перевода в другую валюту.
Как и любой известный человечеству фактор, криптовалюты также имеют свои преимущества:
Для стабильного и уверенного заработка на цифровой валюте необходимо учитывать все факторы, которые так или иначе могут повлиять на общий процесс.