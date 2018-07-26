Криптовалюта: что это и как работает®

Криптовалюта прочно заняла свое место и популярность среди людей. Ей интересуются как среднестатистические пользователи интернета, так и профессиональные трейдеры на финансовых рынках.

Она представляет собой электронные деньги. Как и самые обычные национальные валюты, она позволяет передавать между людьми ценности. Ценность ей придают согласие считать ее ценностью и факт того, что ее количество ограничено. В этом криптовалюты похожи на золото. Оно точно так же ограничено в своём количестве, и может добываться любым человеком с необходимым оборудованием. И это помогает реализовать децентрализованность криптовалют.

То есть, никто конкретный: ни государство, ни корпорация - не принимает решения, когда и сколько выпустить новых биткоинов. Такое решение принимается в момент ее создания, когда оно прописывается в исходном коде. И следить за тем, чтобы никто не поменял эти правила, а также кто, сколько и кому перевёл, помогает блокчейн. Блокчейн – это цепочка блоков, каждый из которых содержит в себе данные о транзакции, время и код с указанием на предыдущие блоки. Весь блокчейн хранится в открытом доступе, то есть у каждого есть возможность посмотреть любую транзакцию с момента создания криптовалюты.

Можно стать обладателем криптовалюты несколькими способами:

купить;

начать майнить;

при помощи сайтов-кранов;

в качестве оплаты за товар или услугу.

Однако, прежде всего важно знать какие криптовалюты являются сегодня наиболее популярными и в чем их преимущество. Об этом и читайте ниже в нашей статье.

Наиболее популярные виды криптовалют

Bitcoin

Он стал основой всех пиринговых систем. Также он обладает полной децентрализацией. В самом начале 2009 года был совершён первых выпуск данной валюты. На 2018 год курс очень даже успешный, больших падений не было, и скорее всего ещё долго не будет. Стоимость биткоина на июль 2018 – 6700 долларов.

Litecoin

Litecoin входит в топ-4. В 2015-2016 вспыхивал пик популярности, на котором эта криптовалюта всё ещё находится. По мнению пользователей, Litecoin хорошая альтернатива Биткоину.

Dogecoin

Догикоин это форк Лайткоина. Особенность этой валюты – неограниченное количество в производстве. Человек, который майнит Litecoin, получает и Догикоины. Эти две валюты не соревнуются, а наоборот, являются партнёрами. Сегодня произвести покупку Dogecoin можно даже за гривны по выгодному курсу на некоторых обменниках.

Namecoin

Namecoin вышел в свет в 2011 году. Создавался он по исходному коду Биткоина, который в будущем принял небольшие изменения. Установлен лимит – 21 миллионов штук.

Feathercoin

Feathercoin почти никак не отличается от Лайткойна. Разработчики уделяют большое внимание защите, и этому есть объяснение. В год основания система была атакована злоумышленниками. Данная криптовалюта начала работать совсем недавно, а именно в 2013 году. Лимит производства Фезеркоинов равен 336 миллионам.

Ripple

Ripple – это не форк, а система с доступным кодом, имеющая полную уникальность. Размер блока, стоимость и безопасность на протяжении последнего года находятся в стабильности. Фишкой является скорость транзакций: перевод осуществляется за несколько секунд, а также комиссия. Относительно других криптовалют, она очень низкая. Для того, чтобы сегодня купить Ripple в Украине Вам понадобиться всего 5 минут. Поскольку во многих обменниках ее можно приобрести напрямую за гривны без перевода в другую валюту.

Преимущества криптовалюты

Как и любой известный человечеству фактор, криптовалюты также имеют свои преимущества:

Простой принцип добычи, говоря проще – доступность. Для заработка криптовалюты не нужно изобретать сложные механизмы или проходить тяжелые процессы регистрации – достаточно создать кошелек и через 10 минут начать добывать криптовалюту одним или несколькими существующими способами (майнинг, торговля, обмен и т.д.).

Практически полная анонимность валюты.

Полная независимость от национальных банков. Курс криптовалюты зависит исключительно от её популярности (спроса и предложения) и является децентрализованной. Отчасти данный плюс может являться и недостатком, поэтому стоит проявлять осторожность и быть в курсе всех изменений.

Криптовалюты обладают высокой степенью защиты, их очень трудно украсть или невозможно подделать, что создает комфортные условия при работе.

На криптовалюту не действует понятие инфляции.

Для стабильного и уверенного заработка на цифровой валюте необходимо учитывать все факторы, которые так или иначе могут повлиять на общий процесс.