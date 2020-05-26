Крупные предприятия Харьковщины перечислили для армии около 180 миллионов гривен

За период с января по апрель 2020 года крупные предприятия уплатили в государственный бюджет около 180 млн грн военного сбора.

Об этом сообщили в Офисе крупных плательщиков налогов ГНС.

Как отмечается, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления увеличились на 12,3 млн. грн., или на 7,4%.

В частности, в апреле 2020 года от крупного бизнеса поступило 483 млн. грн. военного сбора, что на 1,9 млн. грн. (или на 4,1 %) больше прошлогоднего показателя и на 2,6 млн.грн. (или на 5,8 %) больше, чем было уплачено в марте текущего года.

Кроме того, в Харьковском управлении сообщили, что на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» были перенесены сроки вступления в силу соответствующих норм Закона № 129-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» и №128-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг» и другие законы Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг»

Так, согласно пп. 4 и 5 раздела І Закона № 533 вступление в силу положений Законов № 128 и №129 откладывается:

с 19.04.2020 на 01.08.2020 относительно возможности применения программных регистраторов расчетных операций и увеличения размера штрафных (финансовых) санкций;

с 01.10.2020 на 01.01.2021 относительно внедрения механизма «Кешбэк» и обязанности применения РРО физическими лицами-предпринимателями плательщиками единого налога ІІ и ІІІ групп, которые производят рискованные виды деятельности;

с 01.01.2021 на 01.04.2021 относительно обязанности применения РРО всеми физическими лицами-предпринимателями плательщиками единого налога ІІ и ІІІ групп.