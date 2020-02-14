Крупные предприятия Харьковщины перечислили в местный бюджет почти 190 миллионов гривен

В январе 2020 года от крупного бизнеса Харьковщины в местный бюджет поступило почти 190 млн грн платежей.

Об этом сообщили в пресс-службе налоговой службы Харьковской области.

Как сообщила начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Галина Феденко, это на 24 млн грн, или на 14,7% больше, чем было уплачено в январе 2019 года.

Наиболее весомым источником наполнения местных бюджетов стали:

налог на доходы физических лиц - 125,5 млн грн (+22,2%);

земельный налог - 33 млн грн (+56,5%);

акцизный налог с розничной торговли подакцизными товарами - 14 млн грн (+4,8%);

налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка - 8,1 млн грн (+27,8%);

налог на прибыль предприятий - 6 млн грн.

Наибольшие суммы в местные бюджеты были уплачены предприятиями железнодорожного транспорта, машиностроения, строительства и топливно-энергетического комплекса

Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2020 года началась кампания декларирования доходов граждан за 2019 год.

Декларацию об имуществе и о полученных 2019 году доходах необходимо подать до 1 мая в ЦОПы территориальных управлений ГУ ГНС по месту своей регистрации.

К доходам, которые подлежат декларированию, относятся: стоимость унаследованного или полученного в дар имущества; средства от предоставления имущества в лизинг, аренду (субаренду) или жилищный наем; средства, полученные за пределами Украины (иностранные доходы); доходы от операций по продаже (обмену) объектов недвижимого или движимого имущества и полученные в виде инвестиционной прибыли; суммы нецелевой благотворительной помощи; доходы в виде выигрышей, призов; доходы от продажи объектов имущественных и неимущественных прав, авторское вознаграждение; доходы в виде стоимости подарков, доходы от продажи с/х продукции больше установленного размера полученного дохода.

Также подать декларацию могут физические лица, которые имеют право на налоговую скидку.

Декларацию может подать лично налогоплательщик или уполномоченное на это лицо, также можно прислать по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения, (не позднее чем за 5 дней до завершения срока), а также в электронной форме с соблюдением условия по регистрации электронной подписи в определенном законодательством порядке.