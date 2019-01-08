Крупные предприятия Харьковщины увеличили поступления в бюджет

В течение 2018 года от предприятий, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, в бюджеты всех уровней поступило 21,4 млрд. грн.

Как сообщили в пресс-службе налоговиков, в этом году поступления по сравнению с прошлым годом выросли на 1,3 млрд. грн.

Так, в Общий фонд государственного бюджета было уплачено 19,7 млрд. грн.

В разрезе основных бюджетоформирующих налогов в Общий фонд государственного бюджета поступило:

12 млрд. 882 млн. грн. акцизного налога (+828 млн. грн., или +6,9%),

4 млрд. 190 млн. грн. налога на добавленную стоимость,

1 млрд. 635 млн. грн. налога на прибыль предприятий (+301 млн. грн., или +22,6%),

368 млн. грн. налога на доходы физических лиц в части, которая поступает в Государственный бюджет (+53 млн. грн., или +16,7%).

В частности, на протяжении декабря 2018 года крупным бизнесом в Общий фонд государственного бюджета уплачено 2 млрд. 463 млн. грн., что на 989 млн. грн. Это на 67,1% больше, чем в декабре прошлого года.