Крупные предприятия Харьковщины увеличили поступления в госбюджет

За 11 месяцев 2019 года крупные налогоплательщики Харьковщины заплатили в Общий фонд государственного бюджета 27,3 млрд грн.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС, это почти на 5 млрд грн, или на 22,1% превышает поступления за аналогичный период прошлого года.

Среди основных бюджетоформирующих налогов в государственный бюджет поступило:

12 млрд грн акцизного налога (+ 1 млрд грн, или 9,5%);

8,6 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (+ 1,9 млрд грн, или 29,1%);

4,7 млрд грн налога на прибыль предприятий (+1,4 млрд грн, или 43,4%);

0,4 млрд грн налога на доходы физических лиц (+ 48,7 млн грн, или 13,5%).

В частности, в ноябре 2019 г. крупный бизнес уплатил в Общий фонд государственного бюджета 2,9 млрд грн налогов, в т.ч. 1 млрд грн акцизного налога, 1,1 млрд грн налога на прибыль предприятий, 0,7 млрд грн налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров и прочее.

Также в ведомстве обратили внимание субъектов хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции за наличные средства, на новации в применении РРО, которые ожидают их в 2020 году.

Так, новые законы Украины предоставляют возможность использовать вместо традиционных РРО специальные программы, предназначенные для регистрации расчетных операций. Такую программу можно будет установить на любой гаджет, в том числе смартфон или планшет. Вместе с тем, по желанию, можно использовать традиционный РРО.

При этом бесплатным будет как установление самой программы, так и ее поддержка.