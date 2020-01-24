Крупный бизнес Харьковщины на 780 миллионов увеличил поступления ЕСВ

В течение 2019 года крупные предприятиями Харьковщины заплатили 6,4 млрд грн единого социального взноса.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наблюдается увеличение поступлений этого взноса по сравнению с 2018 годом на 782,3 млн грн, или на 13,9%.

В частности, в декабре прошедшего года крупный бизнес уплатил 645 млн грн единого взноса, что на 67 млн грн, или на 11,6% больше поступлений декабря 2018 года.

Также в ведомстве сообщили, что с 1 января 2020 года семейные фермерские хозяйства получили дополнительную финансовую поддержку.

Постановлением КМУ от 22.05.2019 г. № 565 был утвержден Порядок предоставления семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки через механизм использования средств, предусмотренных Минагрополитики в государственном бюджете согласно программы “Финансовая поддержка фермерских хозяйств”.

Средства направляются на дополнительную финансовую поддержку фермерских хозяйств со статусом семейных через механизм доплаты в пользу застрахованных лиц - членов/главы семейного фермерского хозяйства единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.