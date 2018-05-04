Крупный бизнес Харьковщины пополнил госбюджет более чем на 4,2 миллиарда гривен

04 мая 2018 г. 16:32
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В течение января-апреля 2018 года плательщики, которые находятся на налоговом учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, обеспечили поступления в государственный бюджет в сумме 4 244,3 млн. грн.

Об этом сообщила начальник Харьковского управления Галина Феденко.

Как сообщили в Офисе крупных плательщиков налогов, за 4 месяца текущего года более всего платежей поступило по:

акцизному налогу - 2 331 млн. грн.;

налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров - 1185 млн. грн.;

налогу на прибыль предприятий - 467 млн. грн.;

налогу на доходы физических лиц (в части, которая платится в государственный бюджет) - 100 млн. грн.

Только в апреле 2018 года крупным бизнесом Харьковщины в государственный бюджет поступило 475 млн. грн., из них: 225,6 млн. грн. акцизного налога с произведенных в Украине товаров, 181 млн. грн. налога на добавленную стоимость из произведенных в Украине товаров, 30,5 млн. грн. налога на доходы физических лиц (в части, которая платится в государственный бюджет), 14,5 млн. грн. налога на прибыль предприятий.

При этом наибольшие суммы в Государственный бюджет в апреле уплатили ЧАО «Филип Моррис Украина», Представительство "Моментум Ентерпрайзес (Истерн Юроп) Лимитед, АК «Харьковоблэнерго», КП «Харьковские тепловые сети», Региональный филиал «Южная железная дорога» ПАО «Украинская железная дорога».

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