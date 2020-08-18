Крупный бизнес Харьковщины уплатил в местный бюджет более 1,4 миллиарда гривен

За семь месяцев 2020 года крупные плательщики налогов перечислили в местный бюджет 1 425 млн. грн. Это на 78,2 млн. грн., или на 5,8% превышает индикативный показатель.

Об этом сообщили в Северном управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

Наиболее весомым источником наполнения местного бюджета стали: налог на доходы физических лиц - 876,6 млн. грн.; земельный налог - 245,2 млн. грн.; налог на прибыль предприятий - 184,2 млн. грн.; акцизный налог на розничную торговлю подакцизными товарами - 75,7 млн. грн.; налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - 26,9 млн. грн.

В частности, в июле 2020 г. в местный бюджет было уплачено 207,4 млн. грн.

Также в ведомстве рассказали, на что плательщикам следует обратить особое внимание при заполнении отчетности по плате за землю с целью избежания ошибок и штрафных санкций.

Код категории земельных участков (колонке 2, раздела І) должен отвечать Классификатору видов целевого назначения земель.

Кадастровый номер земельного участка следует указывать в формате 0000000000: 00: 00: 0000.

Как отмечается, не допускается заполнение площади земли в колонке 8 и 9 по одному кадастровому номеру (в Га и м. кв). Следует учитывать наличие/достоверность информации о площади земельного участка.

Плательщиками земельного налога заполняется І раздел декларации, а плательщиками арендной платы - ІІ раздел.

Неверно указанный код органа местного самоуправления по КОАТУУ может привести к возникновению нового объекта налогообложения с начисленными налоговыми обязательствами и одновременно факта неподачи декларации по фактическому нахождению земельного участка, что повлечет применение штрафных санкций, отметили в пресс-службе ГНС Харьковской области.