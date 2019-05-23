Крупный бизнес Харьковщины внес в госбюджет более миллиарда гривен

От крупного бизнеса Харьковщины в Государственный бюджет поступило более миллиарда гривен налога на прибыль.

Об этом сообщили в пресс-службе налоговой службы в Харьковской области.

Налог на прибыль предприятий является одним из важных источников наполнения бюджета.

Начальник Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Галина Феденко, подводя итоги кампании декларирования налога на прибыль за I квартал 2019 года, сообщила, что плательщиками, которые находятся на учете в управлении, было задекларировано 1 188,7 млн. грн. налога на прибыль.

По сравнению с 1 кварталом 2018 года произошло увеличение на 142,8 млн. грн., или на 13,7% при уменьшении полученных доходов на 8%, отмечают в ведомстве.

Начисления части чистой прибыли составили 16,9 млн. грн. и также увеличились по сравнению с 1 кварталом 2018 года на 10,7 млн. грн. (в 2,7 раза) и в сравнении с 4 кварталом 2018 года на 5,8 млн. грн. (на 52%).

Предприятиями, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов, на протяжении января-апреля текущего года в Государственный бюджет Украины уплачено 1,2 млрд. грн. налога на прибыль, что на 300 млн. грн., или на 32,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в налоговой службе.